Nadie manda en el corazón y cuando finaliza una relación sentimental podemos pasar meses o años sin superar esta situación. Lo ideal es buscar nuestro espacio, darse un tiempo y engreirnos, pues muchas veces damos tanto de nostros que olvidamos atender nuestras propias prioridades. Si te alejaste de tus amistades y dejaste de hacer las cosas que más te gustaban, entonces vuelve a lo tuyo cuando te sientas listo (a).

Conversamos con el doctor Jhonatha Seminario, psicólogo de la clínica Santa Martha del Sur, quien nos da algunos consejos para superar esta etapa:

¿Cómo superar una ruptura amorosa?

No existe una forma única, pero se sugiere hacer cambios en la rutina diaria y recuperar las actividades que se dejaron de hacer por ejemplo retomar las salidas con amistades y familiares o cumplir con los planes pendientes que le permitan mejorar su estado de ánimo, el cual en muchos casos es de tristeza o cólera dependiendo como haya terminado la relación.

2. Se dice que cuando una relación termina, se experimenta un dolor similar al duelo, ¿qué sentimientos aparecen?

Así es, cuando acaba una relación se atraviesa un estado de duelo el cual supone por lo menos 5 etapas. Aparecen sentimientos de negación, depresión, ira o cólera, negociación (pactos y acuerdos con las creencias para pedir fuerzas y paz) y por último aceptación. Estas etapas varían todo el tiempo, a veces no se atraviesan todas y pueden durar de días a meses.

3. ¿Qué se debe hacer para superar una ruptura y a la expareja?

Primero, es importante separarse totalmente de esa persona, es decir, alejarse físicamente y procurar no volver a encontrarse, esto le permitirá poder trabajar la separación psicológica. A partir de ese momento es normal estar triste o molesto, luego y con el tiempo la persona deberá buscar formas de reconectarse con la vida, no es recomendable aislarse.

Si el tiempo de duelo se hace más extenso, lo mejor es buscar ayuda a fin de llegar a una conclusión saludable de lo que fue la relación, aprendizajes, aceptar y entender el por qué terminó, para poder cerrar la etapa.

4. Si no se logra salir adelante, ¿qué consejos o qué tipo de ayuda se pueden buscar?

Si no se logra salir del duelo o la tristeza es porque la persona está estancada en una de las etapas, como por ejemplo la negación. En ese momento, debemos reconocer nuestros sentimientos y enfocarnos en el cumplimiento o desarrollo de nuestro plan de vida, que contemple acciones de desarrollo físico psicológico y social; si aún así el problema persiste se debe buscar ayuda profesional para trabajar la terapia de duelo.

5. ¿Se debe buscar a la expareja?

No se debe buscar a la expareja salvo sea para cerrar y CONCLUIR algún tema pendiente, pero se recomienda que no se continúen con las comunicaciones para poder cerrar la separación adecuadamente. Es importante que ninguna de las partes use chantajes o manipulaciones, ya que muchas veces uno de los miembros no acepta la separación e intentará retomar la relación.

