Con el inicio de la primavera, muchos peruanos se animan a darse una escapada de fin de semana buscando huir del frío. Ya sea en la playa, el campo o hasta en la ciudad, lo importante es disfrutar de estos días libres y crear momentos inolvidables.

Que mejor manera de aprovechar estos días de relajo y diversión, tomando fotografías que durarán por siempre y nos recordarán de los lindos momentos que pasamos. Para eso, hay una serie de productos de belleza que son imprescindibles y que Gabriela Uribe, Head Marketing activation Beauty & F&H de Avon Perú , te recomienda llevar en tus viajes o paseos:

1. Cuídate del sol. Sin lugar a duda, el producto esencial que no puede faltar en tu maleta no importa que estés en un destino soleado o en alguno donde haga frío; el bloqueador debe acompañarte en todo momento. Después de realizar tu rutina de piel, no olvides aplicar bloqueador solar a tu piel, de esta manera podrás cuidarte de los daños que genera el sol en la piel.

2. Labios de impacto. Estar de vacaciones es la ocasión perfecta para maquillarnos; sin embargo, muchas veces no podemos llevar todo nuestro neceser de cosméticos. Por ello, tener un labial que finalice tu look sin necesidad de más productos, es ideal . Opta por uno a prueba de agua e intransferible.

3. Pestañas a prueba de todo. Tener una mirada impactante que nos acompañe a lo largo de nuestro día en la playa o en la piscina, incluso en una larga caminata. La máscara perfecta para acompañarte en estas situaciones es una a prueba de agua que levante y rice las pestañas sin necesidad de utilizar un rizador.

4. Humecta tus manos. Nuestras manos, están constantemente expuestas al entorno y muchas veces se resacan con la temperatura o por el constante lavado. Para ello, es importante que siempre cargues una crema hidratante ideal para ellas, y puedas aplicártela continuamente durante el día.

5. No olvides cuidar tu cabello. El serum capilar será tu gran aliado durante tu viaje , no importa si estás en la playa o el campo, este te ayudará a reparar el daño de tu cabello, ya sea por la exposición solar o el frío intenso.

