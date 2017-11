Salud: ¿qué tenemos que saber antes de un blanqueamiento de dientes?

Tener una sonrisa blanca y radiante, aparte de ser estética, aumenta la confianza en uno mismo. El blanqueamiento dental es una excelente opción para lograrlo. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta una serie de aspectos si piensas realizártelo. El doctor Guillermo Ríos, director de Estética Dental Ríos, nos indica cuáles son:

1. El médico debe avaluar al paciente y ver si hay encías inflamadas, caries u otro problema dental. Según eso, recomendará el tipo de blanqueamiento.



2. Es frecuente que después del tratamiento con láser haya sensibilidad en los dientes. Por eso, no se debe consumir bebidas muy frías o muy calientes durante unos días. Además, en algunos casos será necesario el uso de una pasta dental especial.



3. Después del procedimiento, es recomendable aplicar una capa de flúor para que los dientes se remineralicen (fortalezcan). Además, no se debe ingerir alimentos que manchen la dentadura durante 15 días (té, café, gaseosas, chicha morada o comidas con muchos colorantes).



4. Se piensa que el blanqueamiento daña el esmalte, pero cuando lo hace un profesional y emplea insumos de calidad, siguiendo las instrucciones del fabricante, no hay de qué preocuparse.



MÁS DATOS

El blanqueamiento dental no aclara resinas, coronas ni carillas. Solo los dientes originales.