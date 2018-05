Salud: ¿cómo evitar los resfríos en esta temporada?

Un ratito calor y otro frío es lo que sentimos por estos días, sobre todo al caer la tarde en nuestra ciudad debido al cambio de clima, lo cual nos expone a los resfríos.



Marco Antonio Lara, médico de SANNA Centro Clínico La Molina, nos da algunas recomendaciones para evitar que las bajas temperaturas del otoño empiecen a afectarnos.



El especialista aconseja vestirse en capas, así podrán quitarse las prendas de más abrigo. La ropa en contacto directo con el cuerpo debe ser de algodón para absorber la transpiración. Y las camisetas térmicas son una buena opción porque no permiten que el calor corporal se vaya.



Es básico mantenerse bien hidratado. Además, los líquidos a tomar tienen que ser tibios para regular la temperatura corporal. Los más vulnerables a contraer los resfríos son los niños, los adultos mayores y las embarazadas.



Los consejos son mantener las manos limpias, cuidar la alimentación y consumir alimentos que contengan vitamina C (como naranjas, limones o kiwis), así como lavar los juguetes, enseñar al niño a estornudar tapándose la boca, para evitar contagios, y ventilar los ambientes de la casa para no propiciar la concentración de virus.



SABÍAS QUE...

Tose o estornuda en un pañuelo de papel o en el pliegue del codo, no al aire.