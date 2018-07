Salud: ¿Por qué es importante conocer tu tipo de sangre?

¿Cuál es tu grupo sanguíneo? Una pregunta que todos deberíamos saber responder sin problemas. Pero no es así. Conocer el grupo sanguíneo (A, B, AB y 0) puede ser vital en una situación de urgencia, por ejemplo, ante la necesidad de recibir una transfusión ante un accidente o para hacer una donación de sangre.



El doctor Alberto Florez, de Vía Libre, indica que la diferencia entre ellos radica en la presencia o no de las proteínas denominadas antígenos en los glóbulos rojos. Así, las personas con grupo sanguíneo A pueden donar a receptores con sangre de tipo A y AB; el grupo sanguíneo B, al B y al AB; el AB, solo al AB; y el grupo 0 puede donar a todos.



Hay otro antígeno, el Rh negativo o positivo, que también influye en la incompatibilidad de la sangre.





¿Qué tan importante es el tipo de sangre?



Muy importante. Porque en caso de transfusión sanguínea si a un paciente se le aplica sangre que no es compatible con su tipo, sus anticuerpos se encargarán de destruir a las otras células invasoras, causando fiebre y escalofríos. Incluso, puede llegar a provocar insuficiencias respiratorias o renales.



Además, según han constatado diversos estudios, el tipo de sangre puede determinar nuestra mayor o menor vulnerabilidad a padecer determinadas patologías, como problemas cardiovasculares.



+DATOS



Los grupos sanguíneos más importantes o representativos por orden son: el A (45 %), el 0 (43 %), el B (9 %) y AB (3 %).P