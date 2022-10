Ser infiel es una cosa y hacerlo mientras tu esposa está embarazada de tu hijo, otra muy diferente. Lo peor es que muchas mamitas se sienten culpables de la traición. Justifican el engaño de sus maridos y le echan la culpa a sus cambios hormonales.

Pero no hay nada más alejado de la realidad, porque quien tiene las de perder es la madre gestante, ya que descubrir una infidelidad en esta etapa pone en peligro su salud mental y la vida del bebé.

“Una infidelidad en el embarazo a menudo termina en depresión gestacional. Estos momentos caóticos también afectan al bebé porque se le transmite todo por la placenta. Los bebés nacidos de madres deprimidas pueden ser menos activos, mostrar menos atención, o ser más agitados que los otros bebés”, comenta Mariana Guevara, coordinadora de Bienestar de Pacífico EPS.

Asimismo, la experta señala que, además de sufrir por el engaño, las gestantes se sienten muy culpables por el dolor que le transmiten a sus bebés. “Recordemos que la depresión gestacional provoca déficit nutricional, nacimientos prematuros o que los bebés nazcan con poco peso. Por eso es importante pedir ayuda” , indica Guevara.

No solo llevan la procesión del engaño por dentro, pues su dolor es doble. Saben que esos sentimientos de tristeza, ira, rencor y odio le transmite a su bebé, por lo que también se siente culpable por esto.

Todas las parejas atraviesan crisis durante el embarazo, no pienses que solo a ti te está pasando. Sin embargo, esto no es excusa para sentirte culpable de la traición. Recuerda que el único responsable es el infiel, no tú.

DATITO

La llegada de un bebé exige reorganizar los tiempos, pero recuerden que siguen siendo una pareja y necesitan disfrutar un tiempo a solas para reforzar el vínculo de la relación.

No dejes que esta etapa tan linda se opaque por situaciones como infidelidad o falta de compromiso. Además, no te veas obligada a perdonar una infidelidad solo por el deseo de formar una familia. No vale la pena criar un hijo con un entorno de mentiras, traición y engaños.

