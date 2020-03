Desde su aparición a finales de diciembre de 2019, el nuevo coronavirus ya ha cobrado la vida de miles de personas, aunque los países del mundo están cada vez más preparados para hacer frente a la pandemia, aún existen algunas cosas que podrían poner en riesgo a la población.

La OMS (Organización Mundial de la Salud) reveló que lavarse las manos y mantenerlas desinfectadas es la principal forma de evitar el contagio. También informó que se deben limpiar algunas superficies para evitar que el virus del COVID-19 se mantenga vivo.

La duración exacta de la vida del virus en una superficie — un poste, una baranda, metal, acero o incluso en la ropa - depende de muchos factores, incluyendo la temperatura, la humedad y el tipo de superficie.

¿POR QUÉ SE DEBE EVITAR EL USO DE ANILLOS?

Para enfrentar el coronavirus, son muchos los países que han instaurado el aislamiento social para evitar la expansión del virus, pero también han asegurado que el jabón y el gel antibacterial son grandes barreras protectoras para evitar contagiarse del Covid-19.

Pero de nada sirven si durante estos días y sobretodo, durante el lavado de manos, no te quitas los anillos que traes puestos. De hecho, hay expertos en salud que recomiendan no usar este tipo de joyería mientras siga la expansión del coronavirus.

Esto se debe a que el Covid-19 puede permanecer vivo hasta por 3 días en superficies de plástico, metal o acero. Entonces, los anillos que estén hechos con dichos materiales podrían ser el “hogar perfecto” para el coronavirus.

También está comprobado que las personas que no usaban anillos y se lavaban las manos podían matar más bacterias que las que sí usa joyería.

¿CUÁNTO TIEMPO PUEDE SOBREVIVIR EL VIRUS?

Un estudio reciente publicado en la revista médica The New England Journal of Medicine de científicos de un laboratorio federal informó que el SARS-CoV-2, el virus que causa el coronavirus, puede vivir en superficies de plástico y acero inoxidable por hasta 72 horas, en cartón por hasta 24 horas y en cobre por 4 horas.

Otro estudio de 2020 publicado en el Journal of Hospital Infection analizó 22 estudios sobre otros coronavirus SARS y MERS. Los investigadores encontraron que, en promedio, los virus persistieron en las superficies de metal, plástico y vidrio a temperatura ambiente durante cuatro o cinco días, y podrían persistir hasta nueve días, dependiendo de la temperatura y la humedad. Por lo tanto, cuánto tiempo viven los gérmenes dañinos en diferentes superficies es muy específico para el patógeno, los factores ambientales como la humedad y también en qué superficie está.

Con las telas, no está claro cuánto tiempo pueden durar los virus. Pero, en general, tienden a durar menos tiempo en comparación con las superficies duras como el acero inoxidable, según la Clínica Mayo. También puede depender de qué material está hecho el tejido.

