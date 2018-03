Año escolar. Oficialmente el verano acabo, pero el sol continúa, por lo que en este inicio de clases debemos tomar las debidas precauciones para educar a los niños sobre la importancia de cuidar su salud, teniendo en cuenta que no estaremos junto a ellos por largas horas durante el día. En ese sentido, bloqueadores Bahía brinda algunas recomendaciones básicas para empoderar a nuestros hijos en su cuidado personal y reforzar en ellos la importancia del uso de ciertos elementos, así como el consumo de algunos alimentos.



Alimentación saludable.- Una buena alimentación se traduce en un correcto desempeño escolar. Por ello, es importante no solo enviarles una lonchera balanceada, sino enseñarles qué alimentos son sanos y que otros no, explicándoles siempre el porqué. Asimismo, involúcralo en la planificación de su lonchera, mostrándole una variedad de alimentos sanos para que él o ella pueda escoger lo que más le guste.



Consumo de agua.- La hidratación es fundamental para el aprovechamiento escolar, ya que promueve la concentración de los niños y los refresca en esta temporada de verano. Sin embargo, sabemos que es un verdadero reto lograr que nuestros hijos beban el agua que les enviamos en la lonchera, por ello te recomendamos que incentives su consumo utilizando algunos vasos divertidos que llamen su atención o mantengan el líquido a una temperatura fresca. Asimismo, agrégale algunas rodajas de naranja o un chorrito de limón para darle un poco de sabor al agua

Uso de gorro.- Durante el horario escolar existen tres momentos que sin duda los niños están sobreexpuestos a la radiación solar, que es en: la formación, en el recreo y en las clases de educación física. En estos momentos es muy necesario que nuestros niños puedan utilizar un gorro de ala ancha para evitar daños en la zona facial, así como mareos o náuseas por exponer tanto tiempo la cabeza al sol.

Uso de bloqueador solar. No solo basta con aplicarle protector solar antes de salir de casa también es necesario enseñarles cómo aplicarlo horas después. Así como la importancia de su uso y las zonas que deben proteger cuando tenga que renovar su bloqueador durante el horario escolar.



