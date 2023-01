La persona que padece depresión funcional tiene falta de energía, siente mucha desesperanza, casi todo el tiempo es pesimista, tiene un sentimiento profundo de tristeza y falta de motivación. Y a pesar de sentirse mal pueden ejecutar sus actividades del día a día. ¿Cómo podemos diferenciarla con otras depresiones?

El docente de psicología de la Universidad de Ciencias Aplicadas, Alvaro Valdivia nos explica sobre la depresión funcional y sus casusas.

¿Qué es la depresión funcional?

Si bien no existe un diagnóstico oficial de algo llamado depresión funcional, lo que si existe es la violencia clínica y experiencia de personas que narran que a pesar de estar sintiéndose mal con un diagnóstico de depresión pueden ejecutar actividades del día a día, como laborales, académicas y otras que podrían verse mermadas si fuera una depresión. Lo cual no significan que se sientan bien, básicamente son personas que de alguna manera tratan de continuar con su vida a pesar de lo que están sintiendo. Eso es lo que en general se hace llamar depresión funcional.

¿Cuáles son sus síntomas y cómo podemos detectarlo?

Realmente los síntomas son los mismos que una depresión clínica, el sentimiento profundo de tristeza, muchas veces acompañados de pesimismo y un estado de ánimo de tristeza. Asimismo, falta de motivación, problemas de sueño que pueden ser, dormir más tiempo o menos. La alimentación también puede variar.

La persona con esta depresión siente mucha desesperanza y dificultad para poder seguir adelante. Aquí es cuando entraría esta diferencia de mantener actividades que hacen que la persona se sienta funcional, considero que esa sería la diferencia con una depresión no funcional.

¿Cuáles son las diferencias entre los otros síntomas de depresión?

No hay una diferencia en sí, más que el hecho de continuar con actividades que otras personas no pueden continuar. Considero que esa sería la mayor distinción que generaría ciertos cambios a niveles de hábitos, motivación y energía. Pero no hay una diferencia en los síntomas más estructurales como la tristeza o la falta de energía. Las personas que siguen siendo funcionales lo hacen con falta de energía, es un esfuerzo muy grande.

Las personas que siguen siendo funcionales lo hacen con falta de energía, es un esfuerzo muy grande. Foto: Pexels.

¿Esta depresión puede llevar a un posible suicidio?

Por supuesto que sí, el suicidio es multicausal, nunca se dispara solamente por un diagnostico o una depresión sea esta funcional o no, es por múltiples razones, le puede pasar a personas con que tiene vivencias duras, que ha tenido experiencias de trauma, que tiene otros diagnósticos o problemas psicosociales. Además, una depresión sea o no funcional por supuesto que podría suicidarse. Cualquier ser humano puede estar en riesgo de suicida.

Te puede interesar:

¿Depresión en la menopausia? Consejos para hacerle frente

¿Cómo empezar el día cuando tienes depresión? Aquí algunos consejos

Así puede verse la depresión en la vida diaria