¿En la menopausia? Los alimentos que debes consumir para calmar el bochorno y otros malestares [VIDEO]

Cuando la mujer llega a los 40 años, más cambios aparecen en su rutina. Cambios hormonales y otros biológicos aparecen en su cuerpo debido a la menopausia, el fin de la regla (por fin). Sin embargo, el no estar preparada puede ser muy complejo. Así que es muy importante la prevención. El nutricionista Yácomo Casas no dio recomendaciones en 'De dietas y más'.

Junto a la menopausia llega también la descalcificación de los huesos. Los huesos se hacen más débiles porque el calcio no sea cumula como antes. Es por eso que se debe acumular el calcio antes de llegar a la menopausia. ¿Cómo hacemos eso?

¡Durante los 20 y 30 años se debe tomar bastante leche!

La mayor cantidad de calcio viene de la lecha de vaca. La forma en cómo se absorbe es alta, es por eso que se recomienda su consumo. Aquellos con problemas pueden consumir leche deslactosada, leche sin grasa o queso. Un vaso de yogurt, tiene la misma concentración de calcio.

¡OJO!

A partir de los 40, durante la menopausia, la leche hace daño porque aumenta el riesgo de cáncer de mama, así que el consumo ya no es recomendable.

LA PIEL PIERDE ELASTICIDAD

La vitamina C permite que la elasticidad de la piel no se pierda. La naranja es una buena fuente de vitamina y se recomienda comerla entera, no tomarla en jugo. La maracuyá también ayuda a que la piel no envejezca y que el colágeno se regenere mucho más rápido.

Otras frutas que puedes comer con el kiwi, la toronja, la papaya, el aguaymanto y la fresa.

LOS BOCHORNOS

El aumento de la temperatura corporal puede ser muy incómodo. El calor en el cuerpo causa el sudor y las ganas tener poca ropa. Ante esto, debes evitar alimentos vasodilatadores como el café, alcohol y exceso de chocolate.

