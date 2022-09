Este tema es para todas aquellas que tienen problemas con la regularidad en su ciclo mestrual, ya sea porque tengan ovario poliquístico (SOP) o no. Estos consejos los pueden aplicar para mejorar la señalización de los ejes implicados en la producción de hormonas y para mejorar el metabolismo. Ambos implicados en el proceso para tener una ovulación mensual que las lleva a tener ciclos normales.

La nutrióloga Mauret Rojas de Laviafit comenta que un ciclo menstrual regular es una señal de que tu cuerpo está funcionando bien y que las hormonas están trabajando correctamente. Un punto que se debe tener en cuenta siempre, es que las hormonas no solo funcionan para el período, también trabajan en muchos procesos importantes que quizás desconocias; por ejemplo, ayudan a modular desde el peso hasta el estado de ánimo, la apariencia del vello, el acné, el desarrollo sexual en las adolescentes, la digestión, etc. Por eso es importante cuidar que todo esté bien para no desencadenar enfermedades como: la diabetes, síndrome metabólico, osteoporosis, etc.

Si tienes anovulación (una causa de infertilidad femenina debida a un factor endrocrino principalmente) por varios meses, es importante que acudas al ginecólogo para averguar cuál es la causa y buscar el mejor tratamiento. Obviamente, debes acompañarlo con el cambio de hábito, lo cual es vital.

¿Qué consejos debes tener en cuenta?

1.- Evita los extremos:

Evita los cambios radicales del peso, que tus ayunos nos sean prolongados, evita el estrés excesivo, no te excedas con el ejercicio. No cambies tu alimentación drásticamente cuando viajas. El período menstrual muchas veces se ausenta cuando sometemos al cuerpo a cambios adruptos.

2.- Alimentación balanceada y estable

La alimentación debe ser completa, con todos los nutrientes, en una distribuición adaptada a tus metas. Debes incluir grasas poli y mono, proteínas vegetales o animales, carbohidratos de lenta absorción como: las luguminosas, verduras y frutas.

Las grasas son muy importantes para la producción de hormonas, aproximadamente el 20-35% de tus calorías deben venir de este grupo.

3.- Suplementación:

Cuando el período menstrual no es regular, se puede utilizar suplementos como el inositol, berberina, aceite de prímula, vitamina D para promover la ovulación mensual.

El myo d-chiro inositol 40:1, es uno de los suplementos más estudiados por promover ovulación, ayuda a mejorar el metabolismo de la glucosa, promueve la disminución de andrógenos y la buena función ovárica.

4.- Moverte diario

*Se recomienda a diario hacer 30 minutos de ejercicio aeróbico al día. Pueden ser actividades de diferente intensidad como: caminar, nadar, bailar, elíptica, remo.

*El ejercicio en exceso puede hacer que se ausente la ovulación, todo debe ser con medida.

5.- Porcentaje de grasa:

*Un porcentaje de grasa muy baja puede impedir la producción de hormonas (especialmente las estroideas como: el estrógeno y la progesterona), así como un porcentaje muy elevado se asocia con disturbios hormonales como la sobreproducción de estrógeno y la resistencia a la insulina.

*Tener un porcentaje de grasa muy baja o muy elevada ocasiona disturbios en el eje hipotálamo-pituitario-gonadal resultando en anovulación. Lo ideal es no bajarlo más del 18% y procurar mantenerlo abajo del 28%.

6.- Sal a la naturaleza:

*No es raro escuchar a mujeres que se sienten fatigadas, que no descansan bien, que se sienten agobiadas por tantas responsabilidades.

*Una forma efectiva de aliviar el estrés, es simplemente ponerse en contacto con la naturaleza y evitar la contaminación visual. Soltar un momento y volver a la naturaleza ayuda a descansar la mente y relajarnos profundamente.

Te puede interesar:

¿Por qué algunas mujeres tienen migraña antes de la menstruación? Consejos para lidiar con el dolor

Tips para evitar accidentes durante la regla ¡Toma nota!

Salud: Si estás en tu periodo, ingiere estos alimentos para aliviar los cólicos menstruales