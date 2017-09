San Juan de Miraflores: Enfermera es elegida Miss Primavera

San Juan de Miraflores ya tiene su reina. Abigaíl Álvarez García, de 17 años, fue elegida soberana, entre 16 bellas candidatas, en un lindo espectáculo que se realizó en la plaza municipal de este distrito.



La joven no cabía en su cuerpo de contenta y solo atinó a sonreír nerviosamente al escuchar su nombre de labios del presentador.

El público de San Juan de Miraflores desbordó de alegría porque desde que aparecieron las candidatas en la pasarela, la eligieron a ella como su favorita para que ganara la corona de Miss Primavera.



La reina, enfundada en un hermoso vestido azul con transparencias y aplicaciones, vive en la zona de Reducto, y se comprometió a trabajar por la salud de los niños y ancianos de su distrito.



¿Abigaíl, cómo te sientes después de haber ganado la corona?

Muy contenta. No me lo imaginé, pero lo logré.



¿Qué fue lo primero que pensaste?

Que mi esfuerzo valió la pena.



¿Qué crees que el jurado vio en ti?

Al parecer los convenció mi humildad y mi aplomo al momento de salir a la pasarela.



¿Quién te animó a participar?

Mi mamá. Ella me motivó a entrar al concurso. Me decía que podía ganar y no se equivocó.



¿Y tus hermanos?

Yo soy la segunda de seis hermanos y todos también me impulsaban. Ahora se sienten orgullosos de mí.



¿Cuánto tiempo te preparaste para el concurso?

Dos meses. Empecé a mejorar mi postura y aprendí a caminar con tacos, porque casi nunca los uso. Mi calzado ideal son las zapatillas.



¿Y fue difícil caminar con tacos?

Al inicio sí, pero después los fui dominando.



¿Cuál fue el momento que te puso más nerviosa?

Caminar en ropa de baño, pero me encomendé a Dios y se me fue el nerviosismo.



¿Estudias?

Sí, Enfermería.



Por tu cargo, debes realizar labor social en el distrito, ¿has pensado ya qué hacer?

Como reina y estudiante de Enfermería, desde ahora quiero impulsar las campañas de salud dirigidas a niños y a personas de la tercera edad.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.