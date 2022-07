Aunque existen mujeres que toman la firme decisión de ser madres solteras, la mayoría no planea criar y educar a sus niños por sus propios medios, sin embargo, las circunstancias cambian a veces y lo inevitable puede suceder. En ese proceso y ante la responsabilidad de afrontar los cuidados y necesidades de los hijos, así como el cambio que significa la partida de una pareja, no hay tiempo de pensar en las emociones, sentimientos y bienestar general. Pero no solo eso, las finanzas también se vuelven un dolor de cabeza.

Las madres solteras afrontan en todos los casos un mismo problema: el manejo de las finanzas personales como un reto para salir adelante junto a sus hijos, a quienes aman y día a día buscan dar lo mejor. Por eso, te damos algunos consejos para que tu economía esté en orden y llegues con tranquilidad a fin de mes y, aunque sea poco, puedas ahorrar para alcanzar más temprano que tarde esos objetivos que te has trazado.

1. Acepta que ahora eres financieramente independiente. Deberás empezar de cero y si antes recibías una pensión alimenticia por tu hijo, recuerda que ese dinero puede desaparecer. Él podría perder su trabajo, incapacitarse o morir en cualquier momento y es algo que no puedes controlar. Lo que sí puedes controlar es tu dinero.

2. Toma la determinación de hacer más plata. Busca ingresos. No dejes oportunidades de obtener algún ingreso extra, a veces incluso con amistades a las que puedes ofrecer algo que sabes hacer en fechas puntuales, como pasteles en el Día de la Madre.

3. Ten un presupuesto. Debe estar claro cuáles son tus ingresos (propios o también con una pensión alimenticia si la reciben tus chicos) y gastos (de tus hijos, tuyos y de las personas que pudieras tener a tu cargo, como un familiar mayor).

Elabora un presupuesto y ajústate a él. Foto: iStock.

4. Prográmate. Define un calendario sobre cuándo y dónde vas a gastar tu dinero, viendo qué es prioridad y qué no. Debes saber cuándo vencen las fechas para cuotas de préstamos o pensiones.

5. Deshazte de cargos por cosas que no necesitas. ¿Estás pagando el cable con todos los canales extras y nunca tienes tiempo de ver TV? Revisa tus servicios y cancela todo aquello que ya no usas. Posterga ‘gustitos’ como viajes, ropas de marca, comer afuera, etc. No serás tacaña (dejar de gastar hasta en lo necesario), serás inteligente.

6. Ahorra. Haz que algo sobre para ahorrarlo en el mes (en la entidad financiera que te dé más intereses), a manera de fondo para salud u otra emergencia. Eso hará que estés más segura en el día a día.





PIDE AYUDA

* No tengas miedo de pedir ayuda. Mientras antes dividías responsabilidades, ahora te tocará tomar todas las decisiones financieras, personales y legales, lo cual puede ser muy estresante.

* Si quien está leyendo es un padre que tomó la decisión de separarse, reflexiona sobre tu rol con tus hijos y con la madre de tus hijos.