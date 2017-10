Seis señales que eres un peligro al volante

Según un estudio, 8 de cada 10 peruanos maneja agresivamente, siendo esta la principal causa de los accidentes de tránsito (Fuente: Pacífico Seguros). Ante esto, Lorenzo Giordanelli, director de Tracklink Octo, comparte las principales características de un manejo agresivo, causante del caos vehicular y los accidentes de tránsito.



1. VES LAS PISTAS COMO UN ZONA DE GUERRA:

Siendo así, es muy probable que manejes de manera agresiva y por ende, seas propenso a generar o verte involucrado en un accidente vehicular. Manejar de manera agresiva involucra ver a los demás vehículos como tus enemigos y no puedes permitir que nadie ‘invada tu carril’.

2. ACELERAS BRUSCAMENTE:

Esta acción es muy utilizada para ‘cerrar’ a otros autos o evitar que ‘invadan’ el carril. No necesariamente involucra velocidad, pero sí acelerar continuamente en tramos cortos para evitar que otros pasen.

3. FRENAS EN SECO:

Es detener de manera abrupta la marcha por cerrar a otro vehículo, evitar que te pasen, por ir muy pegado a otro auto o porque simplemente no le pudiste ‘ganar’ al semáforo.

4. CAMBIAS DE IMPROVISO DE CARRIL:

Consiste en buscar constantemente la vía más rápida, sin preocuparse de cortar a otros (los enemigos del punto 1).

5. NO RESPETAS LA DISTANCIA DE SEGURIDAD:

Es manejar muy ‘pegado’ al otro auto. Es un manejo agresivo porque viene de la noción de evitar que ‘invadan’ el carril en el que uno va. Esto puede desencadenar un accidente vehicular.

6. NO DESACELERAR ANTE OBSTÁCULOS:

Esta acción conlleva a mantener la misma velocidad ante objetivos que se atraviesen en la vía: personas, animales, líneas peatonales o hasta cruces. Incluso, aceleran más para ‘cerrarles el paso’. Una acción sumamente peligrosa.



Tracklink Octo está trabajando en una iniciativa de responsabilidad social con el objetivo de reducir el caos vehicular y los accidentes de tránsito en el Perú en tres frentes, uno de ellos es premiar a los conductores más responsables, iniciativa que lidera Pacífico Seguros.



