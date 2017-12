Una buena cena puede ser el primer paso para conseguir una cita perfecta con tu pareja. Si te has decidido por sorprender a tu chico o chica con tus artes culinarias, debes entrar de lleno en el mundo de los alimentos afrodisíacos.



Estos alimentos son más comunes de lo que piensas y no deben faltar en tu cocina:

1.- La palta: Esta deliciosa fruta de una especial textura verde es muy apreciada por su capacidad como estimulante sexual. Eso se debe a su alto contenido en vitaminas D y E, que le dan un gran valor energético. Incluirla en una ensalada seria lo ideal.



2.-El chocolate: Es un alimento afrodisíaco. porque el cacao que contiene tiene un alto efecto revitalizante sobre el sistema nervioso: contiene una sustancia llamada teobromina, que ayuda a combatir la fatiga y actúa como estimulante de las facultades mentales, mejorando la respiración, muy importante para alcanzar un mejor rendimiento sexual.



3.- El higo: Es una fruta que ayuda aumentar el deseo sexual, al ser rico en vitamina A, B y C, dando al organismo energía.



4.- Las fresas: Son ricas en vitamina C, por lo que estimulan de forma directa las glándulas endocrinas y el sistema nervioso, lo cual hace ser receptivo ante cualquier estímulo sexual.



5.- El vino: Al tomar esta bebida relaja y estimula los sentidos. Tiene todo lo necesario para convertirse en una experiencia erótica: desde el color del líquido, su movimiento en el vaso, su sabor y la textura que queda en los labios tras tomarlo.



Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.