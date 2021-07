Si has empezado a ver con ‘otros ojos’ a su ex, lo notas más interesante, más comprometido con el hijo que tienen en común, incluso físicamente lo ve más atractivo, ¡alerta! Puedes estar enamorándote de tu ex otra vez. No te apresures. Antes de hacerte ilusiones, cerciórate que el sentimiento es recíproco. De ser mutuo, ambos deben evaluar cuidadosamente si es posible volver a ser una familia.

El psicoterapeuta y facilitador, Hans Gutiérrez, señala que algunas parejas vuelven por señales equivocadas, un encuentro pasional, un acercamiento ocasional, por soledad, hasta por presión de los hijos. “Si el deseo de volver a ser pareja es porque hay amor, tolerancia, respeto y porque ambos reconocen sus errores (en la primera relación) y se comprometen a trabajar en ellos, entonces puede haber una reconciliación sana. Eso sí, deben tener paciencia, ser metódicos y no apresurarse a retomar la convivencia”, explica.

¡Cuidado! Pueden confundir al niño

En caso decidan volver, eviten anunciar con detalle y formalismos sobre la reconciliación a los hijos. Sobre todo, si la relación terminó con pleitos y situaciones estresantes. La noticia puede causar ansiedad y confusión en los menores al pensar que con la reunificación familiar también volverán los problemas.

Gutierrez aconseja ir de a pocos. “Los papás pueden ser sinceros y expresarle a sus hijos que sienten cariño por el otro (padre) y que por eso tratan de pasar más tiempo juntos. En lugar de decir que papá volverá a vivir en casa, se puede ir incrementando el acercamiento pasando más horas juntos, comentando que papá se quedará una noche o el fin de semana, etc, hasta que sin darse cuenta hayan restaurado los lazos familiares”, finaliza.

Medítalo

Pregúntate qué es lo que quieres, no se trata de probar a ver si funciona o de dar por sentado que antes no funcionó porque no tenía experiencia. Mira si retomar la relación tendría buen prospecto, qué los llevó a que no funcionara en el pasado y qué de esas cosas aún siguen presentes. No descartes el apoyo de un psicoterapeuta, porque es fundamental para que una pareja puede reiniciar su relación y no comentan los mismos errores del pasado.