Sufrir una infidelidad es una situación bastante dolorosa, sobre todo cuando se ama de verdad. Sin embargo, Alfonso Velásquez Alejos (53) utilizó esa mala experiencia para hacer arte y reír en lugar de llorar. Resulta que es cantante, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático, y ese engaño que le destrozó el corazón le sirvió para hacer realidad un proyecto artístico. Con su personaje ‘El Cachudazo’ ofrece shows virtuales y la hace linda en la red.

¿De verdad le fueron infiel?

Sí, mi pareja me abandonó y me dejó con mi pequeña de dos años.

¿Cómo enfrentó la situación?

A raíz de lo que pasó sufrí mucho. Y empecé a componer canciones de engaños. Un día, en una presentación el animador dice ‘los cachitos arriba’. Entonces se me ocurrió fabricar unos cachos para mis presentaciones. Fue el público que me bautizó con el nombre de ‘El Cachudazo’ y así me quedé.

¿Nunca le ha molestado?

Claro que no, porque ‘El Cachudazo’ es un proyecto artístico. Yo soy egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramático, he estudiado canto, también todo tipo de baile y hasta ballet.

¿Siempre le gustó cantar?

Sí, pero mi familia no lo sabía. Yo llegué a Lima, de mi natal Áncash, para estudiar Derecho, pero a la par llevaba clases de baile. Luego dejé la carrera y me dediqué al arte por completo.

Alfonso Velásquez es 'El Cachudazo'. (Foto: Trome)

¿Desde siempre ha sido muy extrovertido?

No, claro que no. Yo era muy tímido.

¿A qué se dedicaba antes?

Uy, he confeccionado zapatillas, fui fisicoculturista e incluso gané un premio, y tenía mi academia de canto y actuación, pero llegó la pandemia y los artistas fuimos los más golpeados. Así que decidí una vez más salir adelante siendo picapedrero.

¿Quién lo lleva a ese mundo?

Mi hermano. La primera vez que realicé el trabajo acabé ‘molido’. Me dolía todo, hasta que poco a poco empecé con la comba, luego con la máquina y ahora soy un picapedrero profesional.

Cuando pica piedras, ¿canta?

Claro. Siempre canto: ‘Cachudo te dicen, cachudo te llaman porque tu piedrita te puso los cuernos’ (risas).

Debido a la pandemia se ha dedicado a picar piedras. (Foto: Trome)

¿Esa es su canción más conocida?

Sí. Además tengo 13 temas registrados en Apdayc.

¿Y cuántos años tiene su pequeña?

Ya tiene 12. Y ella también lleva el arte en las venas. Su nombre artístico es la ‘Princesita Lady Miley’. La estoy preparando para que sea una buena artista.

Después de todo lo que ha pasado, ¿es feliz?

Claro, soy un ‘cachudo feliz’. No me corro de ningún trabajo. Saco adelante a mi hija y confío en que pronto volveré a abrir mi academia.

¿Dónde lo pueden encontrar?

En la página web: www.elcachudazo.com. También en Facebook como: Alfonso Velásquez Cachudo. Y a mi hija como Miley Velásquez.