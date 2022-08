Hay mujeres que aprovechan cualquier reunión para hablar de sus exparejas, a simple vista es normal, aunque eso realmente tiene un trasfondo y es que traer al presente una relación del pasado muestra que aún no han superado ese episodio de sus vidas. Para Angie Palomino, coach motivacional y conductora de radio , esto impide que la mujer pueda vivir intensamente nuevas experiencias amorosas.

“Idealizar a los ‘ex’ hace que no podamos avanzar, que no disfrutemos el tiempo con nuestra pareja actual porque no estamos al 100 % con él. Esta situación es muy peligrosa”, advierte la especialista.

SUPERA EL PASADO

Palomino afirma que es importante soltar el pasado. ¿Cómo hacerlo? Estos consejos te ayudarán:

♦Céntrate en ti misma. Entusiásmate con tus proyectos personales y piensa en el bienestar de la persona más importante en tu vida: tú misma. Hay mujeres que no se toleran y eso se evidencia cuando no pueden estar solas.

♦Realiza actividades diferentes. Pregúntate qué te gusta hacer, reinvéntate y ponte nuevos retos. En el camino verás que te autodescubrirás y te sorprenderás de las cosas que puedes lograr cuando te lo propones.

♦Basta de autocriticarte. A veces no nos perdonamos los errores cometidos, somos tan duras con nosotras mismas que decimos: ‘qué inmadura fui’ o ‘cómo pude soportar tanto’. Ya no te chanques, como se dice, ‘ya fue’. todos nos equivocamos en la vida, es parte de crecer.

♦Dile adiós al drama. No está mal ser una mujer intensa o apasionada, pero no te excedas ni te conviertas en la protagonista sufrida de una telenovela. Vive tu vida, no permitas que nadie te robe la felicidad.

♦Persigue tus propios sueños. Está bien apoyar y motivar a los demás, pero no te centres solo en ellos. automotívate, no postergues más tus metas y recuerda que tú tienes la opción de retroceder, estancarte o avanzar... ¿cuál eliges?

