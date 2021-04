Ha comentado mundiales de fútbol, Copa Sudamericana y ahora brilla en las pantallas de Latina en ‘Contigo Selección’. Talía Azcárate ha sabido ganarse su lugar en el mundo del periodismo deportivo. Ella nos confiesa que aún tiene muchos sueños por cumplir y no va a parar hasta lograrlos.

Talía, ¿es difícil ser periodista deportivo?

No podría calificarlo como difícil, porque disfruto muchísimo de lo que hago. Que hay algunos obstáculos en el camino, seguro que sí. Pero no voy a tener problemas en esquivarlos.

¿Te has sentido discriminada en el medio?

Una sola vez tuve un problema que pasaba por el hecho de ser mujer. Había un periodista que decía que él no iba a debatir con una mujer porque ninguna sabía de fútbol. Nunca lo tomé como algo personal, fue hasta una motivación para seguir consolidándome.

¿Te imaginaste conseguir tantos logros?

He superado ampliamente mis expectativas.

¿Qué querías ser cuando eras niña?

Futbolista.

¿Qué es lo más difícil que has tenido que vivir hasta ahora?

Quizás las barreras que se han ido presentando en el camino, pero siempre han sido parte de un aprendizaje y crecimiento.

Tres palabras que te definen...

Leal, determinada y apasionada por lo que hago.

No puedes vivir sin...

Mi familia.

¿Qué lugar sueñas conocer?

Las islas Maldivas (Asia).

¿Quién es la persona que te inspira?

Mis papás son una gran inspiración y un ejemplo para mí.

¿Cuál es la canción que te levanta el ánimo?

‘The way you make me feel’ (‘La forma en que me haces sentir’) de Michael Jackson.

¿En qué te gustaría reencarnarte?

En un delfín.

¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?

Que sea siempre la mejor versión de mí misma. Y que lo único constante en la vida es el cambio.

¿Cómo te imaginas en 10 años?

Habiendo tachado de la lista varios sueños en lo profesional y disfrutando mucho de mi familia.

¿Cuál es el sueño más grande que tienes?

Comentar Qatar 2022 con presencia de nuestra selección peruana.

