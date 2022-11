Estudió Administración, pero su pasión por la gastronomía pudo más y ahora enseña recetas sencillas y recomienda restaurantes en TikTok. Nos referimos a Luciano Battifora, que empezó a publicar videos al inicio de la pandemia para distraerse. Su cuenta en la famosa red social tiene casi 170 mil seguidores y 1,3 millones de reacciones positivas (me gusta).

“Creo que la cocina siempre estuvo en mí, cuando organizaba parrilladas con mis amigos, siempre era yo quien preparaba la comida (risas). Eso me ayudó a darme cuenta que la gastronomía era lo mío. La pandemia también me permitió compartir recetas con la gente a través de las redes sociales, me divertía mucho haciendo los videos cada semana. Antes lo hacía en mi blog, pero no era seguido”, contó Luciano.

Pero a la par de las recetas, también hace videos recomendando u opinando sobre restaurantes para que sus seguidores puedan disfrutar los potajes más ricos y novedosos de la Lima. “Estoy contento por haber formado una bonita comunidad con mis seguidores. Hago en vivos dos veces a la semana y sorteo varias cosas para engreírlos porque mi éxito en redes sociales es gracias a ellos. Incluso, hay un grupo de WhatsApp para poder comunicarnos con más facilidad”, expresó este joven creador de contenido.

El video que fue un boom en TikTok (superó los dos millones de vistas) fue uno en el cual enseña a preparar macarrones con queso con solo tres ingredientes: queso fundido (cheddar), leche fresca y fideos. “Actualmente me dedico a hacer recetas y otros videos para redes sociales. Más adelante me gustaría tener mi propia marca de hamburguesas y abrir un dark kitchen (comida solo por delivery) ”, finalizó.

Puedes seguir sus recetas y sugerencias de ‘points’ para comer en su cuenta de TikTok: @cocinaenuna

TAMBIÉN PUEDES LEER:

Conoce al chico de las danzas peruanas que la rompe en TikTok

Con su talento artístico y picardía, Josepth Ovalle busca revalorar nuestros bailes tradicionales en popular red social. Tiene casi 700 mil seguidores y 18 millones de reacciones positivas (me gusta).

Joven comunicador difunde nuestra música a través de famosa red social.

A sus cortos 21 años, Josepth Ovalle ha ganado casi 700 mil seguidores y 18 millones de reacciones positivas (ME GUSTA) en su cuenta de TikTok. Y esto es gracias a su talento artístico, picardía y principal objetivo: rendirles homenaje a las danzas tradicionales de nuestro país. En sus videos lo vemos bailando caporales, diablada, contradanza y música afroperuana, entre otros géneros.

“Cuando entré a TikTok me propuse hacer un contenido diferente, no solo pegarme a los virales del momento. Pensé qué podría ser y como me gustan mucho los caporales, me grabé un video bailando. Lo subí y para mi sorpresa tuvo como 3,5 millones de vistas. Dije ¡wow! Esto funciona (risas). Lugo grabé festejos, cumbias, música de la selva… todo lo que identificaba a mi país”, contó este estudiante de Comunicaciones, que está orgulloso de sus raíces ayacuchanas y selváticas.

Como en toda red social también están presentes los ‘haters’ (personas que se expresan con hostilidad) y Joseph no fue ajeno a ello. “Cuando abrí mi cuenta tenía 19 años y me chocó mucho que me criticaran duramente por mi cuerpo, mi estilo y la manera que bailo. Me desmotivó mucho porque no supe manejarlo en el momento. Ahora ya no considero las críticas destructivas, me quedo con las constructivas, las que me ayudan a mejorar y ofrecer un mejor contenido”, aclaró.

Este octubre, ha lanzado su #MESCRIOLLO2022, que tiene por finalidad subir videos bailando nuestra música. “En Fiestas Patrias hice algo similar y, como este mes estamos con el Día de la Canción Criolla, no podía pasarlo por alto. Estoy impulsando un trend para bailar este mes con ritmo, color y sabor. Muchos se están sumando, ¿y tú qué esperas? Ja, ja, ja”, destacó.

Puedes seguir sus bailes y ocurrencias en su cuenta de TikTok: @josepthovalle

MÁS INFORMACIÓN:

‘El hincha israelita’ recibe atención médica y tendrá que guardar reposo durante un mes

Aprueban predictamen que propone que ministros censurados no puedan volver a ser nombrados

Sarah Hellen: ¿Quién fue la mujer vampiro que enterraron en Pisco?