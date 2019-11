El miedo o temor es una emoción que se caracteriza por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro, real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. Debido a que se deriva de la aversión natural al riesgo o la amenaza, en algún momento de nuestra existencia, o varios momentos, lo llegamos a sentir provocándonos angustia y ansiedad.

Como todo en la vida, tenemos que aprender a superarlo para seguir adelante nuestro camino; sin embargo, ¿qué pasa si te dejas dominar por él y evita que alcances el éxito? Aunque suene duro, muchas personas, y más emprendedores, dejan que esta emoción los embargue y les impida tomar decisiones que le beneficien no solo a ellos, sino a su entorno.

Si eres de las personas que sientes que el miedo aparece y te consume, jamás trates de evitarlo y aprende de él para que saques cosas positivas; por tal motivo, el portal Entrepreneur da a conocer cinco frases relacionadas al temor que debería conocer toda persona que está inmerso en un negocio.

Existe miedo real cuando su dimensión está en correspondencia con la dimensión de la amenaza. (Foto:Freepik)

“No tengas miedo de los errores. Conocerás el fracaso. Sigue explorando”

Benjamin Franklin, el político, polímata, científico e inventor estadounidense, recomienda que para avanzar en esta vida es necesario luchar contra nuestros temores y si en caso en ese camino pierdes contra ellos, podrás sacar aprendizajes que te harán más fuerte.



Por ello, recomienda explorar diversas vías para seguir avanzando, pero cambiando de estrategia. Él te enseña a tener la certeza de que cuando intentas vencer algo, cabe la posibilidad de que seas derrotado, si eso sucede, recuerda que lo más valioso será lo que aprenderás para salir adelante y alcanzar tus sueños.



Jamás deben dejar que el miedo se apodere de uno. (Foto:Freepik)

“En la vida, no hay nada que temer, sólo hay que comprender”



Esta frase de Marie Curie, una científica polaca nacionalizada francesa, se refiere que ante el temor que una persona puede sentir, en lugar de tenerle pánico, lo mejor es acercarse a él para comprender cuáles son las causas.



Una vez que hagamos ello, podremos identificar y entender cuáles el origen de nuestros temores y afrontarlos. Con esto, cambiaremos la naturaleza de la duda.



Aprende a canalizar el miedo y supéralos. (Foto:Freepik)

“Todos deberíamos comenzar a vivir antes de hacernos viejos. El miedo es estúpido y también los arrepentimientos”

La actriz de cine estadounidense, Marilyn Monroe, una de las más populares del siglo XX, señala que mientras estemos en esta tierra vivamos nuestros días a plenitud sin dejarnos atormentar por cosas que quizás tengan solución.



Pues si nos preocupamos demasiado antes de tomar alguna decisión, los días, semanas, meses y años pueden alcanzarnos, haciendo que empecemos a avanzar cuando hemos perdido mucho tiempo. Así que miremos de frente y tomemos acciones sin arrepentimientos; ya que si nos equivocamos, lo único que obtendremos son lecciones para más adelante.



Desde el punto de vista psicológico, es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio. (Foto:Freepik)

“Haz la cosa que te dé miedo y síguelo haciendo. Esta es la forma más rápida y segura para vencerlo”

Dale Carnegie, empresario y escritor estadounidense de libros que tratan sobre relaciones humanas y comunicación eficaz, asegura que la única forma de vencer los miedos es enfrentándolos todas las veces que se presenten.



Esto sirve mucho, no solo para la vida, sino en los negocios. Quizás tienes temor de acercarte al capital de riesgo y no sabes por qué; entonces, es momento que asumas un rol protagónico y no te dejes apabullar. Toma una decisión y afronta los resultados.





El mecanismo que desata el miedo se encuentra en el cerebro, concretamente en el cerebro reptiliano. (Foto:Freepik)

“Lucha contra tus miedos y estarás en una batalla por siempre. Enfréntalos y serás libre toda la vida”

Lucas Jonkman aconseja que, si los temores tratan de vencernos, no debemos dejarnos apabullar por ellos y tomar las riendas siempre que se asomen. De esta forma, podremos superarlos y saber que no eran tan terroríficos como pensábamos.



Una vez que los enfrentas y superas, podrás darte cuenta de que no eran tan malos como los imaginábamos. Así que lucha contra ellos para que puedas estar tranquilo el resto de tu vida.