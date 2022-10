Crianza de niños. Los cambios de humor, como la irritabilidad, enojo, fastidio y aburrimiento, son parte del desarrollo normal de los niños porque recién se van dando cuenta de sus emociones. “El problema surge cuando son constantes y sobrepasan los límites (hay agresividad, gritos, tiran las cosas, lloran de la nada). Ahí es necesario ver qué está pasando con el menor, qué hace que tenga esos bruscos cambios de humor y de manera repetitiva”, señaló la psicóloga Mayra Velásquez Puelles .

RECOMENDACIONES

♦ OBSERVA qué tan frecuentes son sus cambios de humor. No es normal que todo el tiempo esté irritado, molesto o incómodo. Algo le está pasando y debes saberlo para ayudarlo.

♦ FOMENTA la actividad física y lúdica. Esto lo ayudará a liberar tensiones y estar feliz. Puede practicar deportes, bailar o asistir a un taller de teatro.

♦ ENSEÑA con el ejemplo. Si tu retoño te ve de mal humor todo el tiempo, normalizará esa conducta. Controla la irritabilidad, relájate y sonríe.

♦ EVITA sobreprotegerlo. Tener todo servido lo limita y no permite que pueda controlar la frustración.

♦ ESCUCHA y dale afecto. Pregúntale cómo se siente y qué lo incomoda, y escúchalo atentamente, no estés mirando el celular ni pensando en otras cosas. También dale abrazos, besos, cariños y dile cuánto lo amas.

SABÍAS QUE...

Los chicos reaccionan de esta forma cuando entran al nido, se mudan de casa, no pueden hacer algo y se frustran o fallece algún familiar cercano.

AGRADECIMIENTO: INSTAGRAM (@psicologa.mayra.puelles)

TAMBIÉN PUEDES LEER:

¿Por qué es importante festejar el cumpleaños de tus hijos?

Si celebras el cumpleaños de tu niño, eso quedará grabado en su mente y lo llevará como una buena costumbre a su vida adulta, y lo replicará con sus descendientes.

Fortalece la autoestima, crea recuerdos para toda la vida y fomenta las relaciones sociales. Foto: iStock.

Hace poco se cuestionó la gran cantidad de dinero que gastó una figura de la farándula en el cumpleaños de su hijita. Esta situación generó la pregunta: ¿Es importante hacer una fiesta cuando cumplen años nuestros hijos?

De acuerdo con el psicólogo y psicoterapeuta Walter Hinojosa , la fiesta de cumpleaños es un medio por el que se pueden reforzar los vínculos afectivos y la autoestima del menor, crear bonitos recuerdos que perdurarán en el tiempo y fomentar las relaciones sociales a través de los encuentros familiares y amicales. “En estos festejos lo que menos debe importar es el dinero, no se trata de hacer una gran fiesta para demostrar el amor por los hijos. Lo que ellos necesitan es pasar esta fecha especial con las personas que quieren”, señaló.

El cumpleaños de tus hijos puedes festejarlo con una pequeña reunión en casa o con una salida al cine, a un parque de diversiones, a comer su plato favorito… No necesariamente debe ser una fiesta pomposa. Por eso, no te angusties si no puedes hacer la celebración ‘soñada’. A veces nos preocupamos tanto por atender a los invitados que perdemos el verdadero significado de celebrar un año más de vida de nuestros pequeños.

VIDEO RECOMENDADO: