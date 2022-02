La temporada de verano inició de una manera atípica debido a la continuidad de pandemia por la COVID-19 y es que la mascarilla se ha convertido en un nuevo complemento de uso obligatorio para salir a la calle y evitar así contraer el virus, pero también las personas corren el riesgo de sufrir cáncer de piel si no se protegen correctamente de los rayos ultravioleta.

En esta temporada muchas personas tienen la interrogante si es necesario aplicarse el bloqueador solar aun cuando se lleva puesta una mascarilla que cubre parte del rostro. “Hasta el momento no se cuenta con evidencias si las mascarillas filtran los rayos ultravioletas (UV) a menos que se indique en la etiqueta, porque la finalidad principal de las mascarillas junto con otras medidas como lavarse las manos y el distanciamiento físico, es ayudar a no transmitir la COVID-19″, señala Martín Falla, oncólogo de piel de Oncosalud.

Además, resalta que la mascarilla solo cubre una parte del rostro y es por ese motivo que antes de colocarse la mascarilla se debe aplicar el bloqueador solar en todo el rostro, cuello y partes expuestas. También, indica que la piel se encuentra más sensible porque las personas, a diferencia de tiempos de prepandemia, no salen con mayor frecuencia a la calle. Por lo tanto, la piel no se ha adaptado y ha reducido la producción de melanina cuya función principal es la protección.

Tipos de bloqueador solar

El especialista recomienda que se debe aplicar el bloqueador solar treinta minutos antes de exponerse al sol, todos los días así el clima se presente nublado, debido a que los rayos UV causan daño, incluso, ante la ausencia del sol. Asimismo, aconseja que el bloqueador debe contar con un factor solar (FPS) de 50 a más y no debe ser grasoso. En caso de los niños deben usar un bloqueador especial.

Hidratación de la piel

Otra parte importante en esta temporada es la correcta hidratación de la piel, por lo que resulta importante beber agua entre dos o tres litros a lo largo del día. Falla señala que al regresar a casa la persona debe lavarse el rostro con agua y gel limpiador suave, además de una crema humectante porque ayudará a garantizar una protección del rostro completo.

El especialista finaliza recordando que en este verano debemos usar una doble protección: contra la COVID-19 y contra los rayos UV.

Oncosalud ha lanzado la página www.veranosincancer.pe para brindar mayor información sobre la prevención contra el cáncer de piel y con recomendaciones de sus especialistas.

