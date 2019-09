Horóscopo del 19 de septiembre de 2019  | Signos del zodíaco | Predicciones

Aries: Una buena noticia llega a tu hogar y te levanta el ánimo. Evita hacer malos comentarios. Calma.



Tauro: Un dinero extra te servirá para pagar algunas deudas. No te involucres en asuntos que no conoces.



Géminis: Uno debe darse cuenta de sus errores y corregir si es necesario. Verás que las aguas vuelven a su nivel.



Cáncer: Es momento de cambios, afróntalos con decisión. Alguien del sexo opuesto te hará una propuesta.



Leo: Después de días intensos, trata de relajarte. Podría llegar una opción que daría un giro a tu vida.



Virgo: Mantener el equilibrio en el trabajo y el hogar es fundamental para ti. Deja la soberbia de lado.



Libra: Una preocupación ronda por tu cabeza, no le des tantas vueltas a ese asunto. Surgen nuevas ideas.



Escorpio: Esa persona es muy importante en tu vida, saca las mejores conclusiones de lo que has vivido.



Sagitario: Cada uno es dueño de las decisiones que toma, no culpes a otros del momento que vives.



Capricornio: Debes ver lo mejor para ti y tu familia. Una noticia inesperada te servirá para cambiar.



Acuario: Sonríe por todo lo bueno que existe a tu alrededor. Tienes un gran potencial, no lo desperdicies.



Piscis: Expresa lo que sientes, haz lo que dicta tu corazón. Alguien cercano te dará una grata sorpresa