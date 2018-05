Horóscopo 2018 del 04 de mayo

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Deja atrás esos problemas, abre tu mente y piensa que vas a lograr todo lo que te propones. Así será.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tienes una gran capacidad para afrontar lo que se viene. Es momento de demostrar lo que vales.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Vivirás una bonita experiencia personal. Piensa antes de decir algo inoportuno a la gente de tu entorno.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

El rencor no te llevará a nada bueno, supera lo que no te permite avanzar. Cuida tu alimentación.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Se presentará la gran oportunidad que esperas, ten paciencia. Tu trabajo es valorado, sigue dando lo mejor.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Buen momento para renovarte, tanto en lo personal como profesional. Concretarás algo importante.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Hay posibilidades de cristalizar un viejo sueño, analiza bien lo que te conviene. Habla con tu pareja o familia.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Si no estás contento con lo que vienes logrando, hay la posibilidad de cambiar, de ti depende.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Tu salud pasa por una buena racha, pero debes descansar más. Recibirás una ayuda valiosa.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Se inicia una etapa genial para ti, calma la ansiedad y concéntrate en dar lo mejor a cada instante.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Organiza mejor tus gastos, así te irá mejor. Posees un gran potencial, sácale provecho.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Un poco de tolerancia es lo mejor frente a esa persona. Reflexiona y toma buenas decisiones.