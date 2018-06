Horóscopo 2018 del 08 de junio

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Te sientes vital y en un buen momento familiar, no dejes que terceras personas invadan tu espacio. Aclara dudas.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Ponle corazón a lo que haces, así el éxito estará asegurado. Recibes una buena noticia de un familiar.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Es importante que tengas fe en lo que realices, muestra tu capacidad. Alguien de tu entorno desea hablarte.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Recuerda que con esfuerzo se llega lejos. No te duermas en tus laureles y capacítate en tu profesión.

LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Necesitas tener más actividad física, eso le hará bien a tu salud. Expresa tus ideas en forma calmada.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Es importante que hagas una pausa para reflexionar. Controla ese mal humor y colabora un poco más.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Tu sensualidad atrae a alguien especial. Vives un buen momento, pero cumple asuntos pendientes.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Esa persona suspira por ti, es un tiempo preciso para asuntos sentimentales. Cuidado con el cambio de clima.

SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Deja aquello que no puedes abarcar en manos de los que sí saben. Una vieja amistad te hará una visita.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Tienes una tarea que debes hacer, cumple lo que prometes. Deberás asumir riesgos en ese negocio.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Es hora de tomar decisiones, no te preocupes por el futuro porque te irá bien. Confía en tu capacidad.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

No exageres en tus comentarios, actúa con prudencia. Evita los excesos, te podrías enfermar.