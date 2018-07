Horóscopo 2018 del 14 de julio

Aries: No descuides tu salud, será mejor que empieces a hacerle caso a los pequeños dolores del cuerpo.



Tauro: Ten en cuenta la opinión del ser amado para resolver ese delicado asunto. Te darás cuenta de que es lo mejor.



Géminis: Podrían llegar cambios positivos en el trabajo. Demostrarás lo mucho que has aprendido. Te irá bien.



Cáncer: En el amor, estás en condiciones de tomar una decisión. Debes terminar esas tareas pendientes.



Leo: Recibirás una sorpresa que te emocionará, será una buena oportunidad para exteriorizar tus sentimientos.



Virgo: Personas influyentes se interesan por un pro- yecto tuyo. Esas peleas malogran tu relación.



Libra: Aclara tus emociones de una vez por todas. Noticias de una persona muy que- rida te levantarán el ánimo.



Escorpio: Te sentirás con una energía especial que te hará ser el centro de atracción. Podrías conseguir pareja.



Sagitario: Ser posesivo podría debilitar tu relación. La mejor forma de demostrar tu amor es confiando en tu pareja.



Capricornio: Tu familia está pendiente de lo que haces, no la defraudes. Un dinero llegará a tus manos, aprovéchalo.



Acuario: Si sientes que te falta el tiempo, es hora de planificar tu día. Verás que las cosas mejoran.



Piscis: En el trabajo, es tiempo de tomar decisiones. Consulta con personas de experiencia. Te ayudarán.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE