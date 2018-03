Horóscopo 2018 del 19 de marzo

Aries: Los sueños se alcanzan luchando por ellos, no caen del cielo. Verás que un deseo se convierte en realidad.



Tauro: A veces te llenas de pesimismo y no ves todo lo bueno que está a tu alrededor. Utiliza bien ese dinero.



Géminis: La familia es un gran soporte para ti, valora a las personas que están a tu lado. Los milagros existen.



Cáncer: Respira hondo, pon los pies sobre la tierra y toma la mejor decisión para tu crecimiento personal.



Leo: Recuerda que la fe mueve montañas, tienes un gran potencial y capacidad para lograr tus metas. Convéncete.



Virgo: Te estás dejando llevar por chismes y malos comentarios. Una persona del sexo opuesto te ve con atención.



Libra: Déjate llevar por tus emociones, pero siempre piensa en las consecuencias. Demuestra tu capacidad.



Escorpio: Hay cosas que están pendientes, no pierdas el tiempo en frivolidades. Todo saldrá como deseas.



Sagitario: Deja de lado el orgullo y conversa con esa persona. Tendrás que tomar una decisión importante.



Capricornio: No permitas que el pesimismo se apodere de ti, tus cualidades afloran y verás que todo es más fácil.



Acuario: Cabeza fría para solucionar temas complicados, estás en un momento muy bueno para seguir creciendo.



Piscis: Deja atrás el pasado y dale una oportu- nidad al amor. Si ya tienes pareja, demuéstrale tus sentimientos.