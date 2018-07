Horóscopo 2018 de hoy 20 de julio

Aries: Un familiar recurre a ti por ayuda, dale una mano si está a tu alcance. Cuidado con esas dolencias.



Tauro: Trata de mantener el optimismo, especialmente en los momentos difíciles. Una persona importante te apoyará.



Géminis: Piensa bien antes de empezar un proyecto o cambiar lo que tienes. Analiza la situación.



Cáncer: Sé paciente con los demás y respeta las opiniones, así no estés de acuerdo. Reflexiona y decide.



Leo: Posibilidades de concretar un viejo sueño, pero no te desesperes. Deberás asumir un nuevo reto.



Virgo: Alguien busca dejarte mal con chismes y malos comentarios. Sientes ganas de hacer algo diferente.



Libra: El amor y las relaciones sentimentales marchan bien. Recuerda que las buenas acciones traen recompensas.



Escorpio: Ideas innovadoras te permitirán crecer y avanzar en lo profesional. Fíjate en los pequeños detalles.



Sagitario: Por fin lograrás lo que tanto deseas en el plano familiar. No te duermas en tus laureles.



Capricornio: Tu carácter y fuerza mental te ayudarán a conseguir lo que deseas. Te hace falta un tiempo para ti.



Acuario: Es hora de relajarse y dejar de lado las preocupaciones. Necesitarás decidir algo importante.



Piscis: La vida te da oportunidades que tienes que saber aprovechar. No lo pienses más y aprovéchalo.