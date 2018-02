Horóscopo 2018 del 24 de febrero

Aries: Controla la ansiedad y te sentirás mejor. Necesitas expresar todas tus emociones para hallar la paz interior.



Tauro: No descuides los detalles con tu pareja. Tienes muchas cosas que agradecer. Ve la vida con optimismo.



Géminis: Estás en una de las etapas más felices de tu vida, da lo mejor de ti. Esa persona te extraña.



Cáncer: Te encuentras por cristalizar un viejo sueño, no te impacientes. Será un día muy bueno si tú lo decides.



Leo: Después de una se-mana agitada, mereces un largo descanso junto a la familia. Relájate.



Virgo: Alguien muy importante te ayudará a concretar tus sueños. Trata de no derrochar ese dinero. Te hará falta.



Libra: Será mejor que ha-bles con ese amigo para que resuelvas las cosas. Recibirás una agradable noticia.



Escorpio: Excelente mo-mento para aclarar dudas, pero busca la armonía en el hogar. Conversa y sonríe.



Sagitario: Sorpresas en el plano familiar. Hay posibilidades de un nuevo proyecto. Disfruta lo que Dios te brinda.



Capricornio: Evita tomar decisiones apresuradas. Si puedes, aprovecha el día para pasear al aire libre, lo necesitas.



Acuario: Es preferible no intervenir en asuntos que no te convienen. Trata de descansar y distraerte con los tuyos.



Piscis: No pierdas la oportunidad de ser feliz, el cariño de tu pareja es sincero. Mejora tu dieta.