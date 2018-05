Horóscopo 2018 del 25 de mayo

Aries: Cada minuto de la vida es para disfrutarlo, pero con responsabilidad. Un detalle te sorprenderá.



Tauro: El clima está va-riando, cuídate de cambios bruscos de temperatura. Aprovecha esas oportunidades.



Géminis : Estás en una etapa algo complicada, pero la ayuda de tu familia será importante para salir adelante.



Cáncer: Tu intuición te está llevando por el camino correcto. No dudes. Buen día para trabajo o estudios.



Leo: Respira hondo y da lo mejor, tienes un gran potencial, no lo desperdicies. Llega una grata noticia.



Virgo: Siempre hay que estar preparado para nuevos retos que se presenten. Demuestra toda tu capacidad.



Libra: Define bien qué es lo que deseas para tu futuro, recuerda que el tiempo es oro. Practica algún ejercicio.



Escorpio: No vuelvas a cometer los mismos errores. Reflexiona sobre el momento que estás viviendo.



Sagitario: Para cambiar debes tener fuerza mental y decisión. No ganas nada lamentándote por cosas que pasaron.



Capricornio: La vida siempre nos da oportunidades, pero esfuérzate más para lograr tus metas. Avanza y mejora.



Acuario: Verás recompensados tus esfuerzos. Es tiempo de agradecer a todas las personas que te ayudaron.



Piscis: Esa persona especial te extraña, desea verte. Utiliza bien ese dinero, guarda algo si es posible.