Horóscopo 2018 del 26 de julio

Aries: En el trabajo, una decisión mal tomada te traería problemas. Controla ese mal humor.



Tauro: La falta de descanso puede afectar tu salud. Un buen amigo te hace una propuesta interesante.



Géminis: Tu forma de ser podría causar malentendidos. Modera tus actitudes y evitarás dificultades.



Cáncer: Trata de diferenciar la atracción física del verdadero amor. Esa persona te extraña.



Leo: Las discusiones con tu pareja o familia no te llevarán a ninguna parte. Procura ser más comprensivo.



Virgo: No te dejes influenciar por las opiniones de los demás. Deja de pensar en el qué dirán.



Libra: Evita ser pesimista, trata de sobrellevar las cosas. Organízate mejor y confía más en ti mismo.



Escorpio: En lo económico, hoy será un buen día. Arriesga un poco más por la persona amada.



Sagitario: Las relaciones con los amigos van muy bien, pero abstente de hacer malos comentarios. Ahorra ese dinero.



Capricornio: El exceso de confianza puede ocasionarte muchos inconvenientes, busca amistades sinceras.



Acuario: Te llegará un dinero que no esperabas. Busca el consejo de alguien que tenga más experiencia que tú.



Piscis: En el aspecto sentimental, es preciso que actúes con inteligencia. Tu pareja te necesita.

REGRESAR A LA PORTADA DE TROME.PE