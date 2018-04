Horóscopo 2018 del 28 de abril

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Alguien del sexo opuesto te mira con interés. Deberá definir algo importante en tu vida.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Tienes mucho potencial para lograr lo que deseas, da lo mejor de ti. Una persona importante te ayudará.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Cuídate de gente envidiosa que está a tu alrededor. Comienza una nueva etapa positiva en tu vida.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Da gracias por las cosas que te suceden y no te duermas en tus laureles. La suerte está de tu lado.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Piensa bien antes de dar una opinión sobre algo que no conoces del todo. Cuidado con malos comentarios.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Evita a personas con energía negativa. No tengas miedo a expresar lo que sientes. Descansa más.

LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Trata de ver las cosas con claridad y no te ciegues por la ira. Un viejo amor podría reaparecer en tu vida.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Buen día para intercambiar ideas e iniciar algún proyecto. No hagas caso a discursos negativos.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Pon orden a tu alrededor y busca un equilibrio emocional. En el trabajo se vienen mejoras.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Aclara esas dudas y no dejes que gente extraña opine mal de ti. Recibirás una grata noticia.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Necesitas revisar cuentas y pagar tus deudas. Planifica cada paso que das y apuesta a ganador.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Desafiarás tus temores y tu indecisión será cosa del pasado. Esa persona te tiene siempre presente.