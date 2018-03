Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 07 de febrero

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome , descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Te sientes más segura acerca del futuro de la relación. Emprendan proyectos a largo plazo. Ocurrirá algo que hará que dediques toda tu atención a tu familia. Tu pareja puede apoyarte en este momento. Tu tendencia a ser altruista y ayudar a otros traerá frutos, y ambos podrán celebrarlos.



Pose del día

El ascensor

Dile que se arrodille frente a ti, que te cubra el pene con su boca y te rodee el glande con sus labios. El movimiento de su boca a lo largo del pene resultará muy excitante.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Si bien ambos estarán con mal humor y podrían terminar peleando, la reconciliación será genial. Estarás con buenos ánimos, así que ayuda a tu pareja a que se recupere y esté contento. Pregúntale a tu pareja qué es lo que necesita. Te llevarás una agradable sorpresa.



Pose del día

El perrito



La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)



Si tu pareja necesita un tiempo para sí mismo, no te preocupes. Sólo necesita recargar energías. No te hagas problemas si tu pareja no recuerda pequeños detalles, como las fechas y nombres de otras personas. El día será propicio para que intenten nuevas cosas, que les traerán grandes alegrías.



Pose del día

El sabueso:

Tienes que ponerte a cuatro patas, pero esta vez tienes que apoyarte sobre tus antebrazos, arquear la espalda y subir el trasero para que tu pareja pueda acoplarse.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Trabaja con tu pareja en un proyecto que les pida a ambos lo mejor de ustedes. Dejen que las ideas fluyan. Cambios pequeños pero necesarios ayudarán a mejorar su relación y evitar mayores tensiones en el futuro. Hoy es un gran día para experimentar con un nuevo enfoque, que les permitirá resolver un problema.



Pose del día

La cruz noruega



La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)



Si tienes que hacer críticas a tu pareja, que sean constructivas, de lo contrario se distanciarán. La victoria es dulce, pero aplastar a tu pareja tantas veces no traerá cosas divertidas. No le temas al cambio. Recibe con los brazos abiertos nuevas ideas que con el tiempo, te harán feliz.



Pose del día

69 – Misionero

Doble pose, doble placer. Son muy sencillas, la primera estimula sus genitales, y la otra hará que tengan un coito muy placentero para ambos.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Virgo, es tiempo que cumplas tus fantasías. Anímate a practicar los juegos sexuales que nunca antes habías intentando. Amarra a tu pareja, véndale los ojos atrévete a intentar cosas nuevas. Existe una serie de juguetes sexuales que te ayudarán a desenvolverte en la cama.



Pose del día

La montaña mágica



Arrodíllate enfrente de las almohadas y apóyate sobre ellas, mientras que él debe inclinarse de rodillas sobre ti, con sus piernas algo más abiertas y te penetra desde atrás.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)



Siéntense a conversar sobre los principios morales y de vida de ambos, les ayudará a mantenerse en sintonía. Nadie es perfecto, tú y tu pareja cometerán errores. Sean flexibles y compasivos con el otro. Tu orgullo ha dañado tu relación, no permitas que la dañe aún más. Se humilde y acepta tus errores.



Pose del día

Doggy oral



Es una posición súper hot que además te permite tener el control del ángulo y la presión que deseas. También te permite tener algo de estimulación anal.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

“Tendrás una visita inesperada, un viejo amor que quiere recobrar la pasión del pasado. No la juzgues, ya que extraña tus besos, masajes y la forma como le gracias el amor. Recobra esa pasión y quine sabe, el amor puede renacer.



Pose del día

La flor de loto



Pónganse en la posición de flor de loto, y que su pareja también lo haga, peor encima de sus piernas, la penetración será muy placentera y espiritual.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)



No siempre necesitan tener algo que decir. El silencio puede unirlos y hacerles pasar momentos emotivos. Una relación trata de la capacidad de dar tanto como recibes. No dejen que uno de ustedes quede insatisfecho.



Pose del día

El trono del rey



Aquí dejarás que ella tome el control. Siéntate en el borde de la cama o en una silla y pídele que se suba encima, de espaldas a ti.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Tus amistades necesitan ayuda y consejo sobre sus problemas amorosos, dales una mano. Todos cometemos errores. No hay razón para resentirte con tu pareja por algo que haya hecho. Es momento de dar a conocer tus puntos de vista, aún si sabes que no tienes la razón.



Pose del día

El picoteo



El hombre está sentado ligeramente de lado, y entonces se apoya en un brazo mientras presiona una rodilla contra el suelo. La mujer se frota contra su sexo dándole la espalda.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

La ansiedad es un problema que puedes resolver junto con tu pareja. Algo de ejercicio o yoga juntos les caerá bien. Tus amigos podrán evitar que cometas locuras de amor. Apóyate en ellos. Existen algunos problemas menores, pero que deben ser resueltos para que no se agraven.



Pose del día

El bailarín



Ambos deben de estar de pie, levante una pierna de su pareja y penétrela suave, mientras ella o toma del cuello.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Hoy será un gran día para demostrar tus talentos, y que la gente sepa lo que vales. Tu pareja compartirá tu alegría. Déjate llevar por tu creatividad y descubre nuevas ideas. Una de ellas será muy útil para tu relación. Estarás tentada de actuar de manera no convencional.



Pose del día

El tobogán



La mujer está tumbada sobre su tripa relajadamente. Las piernas están ligeramente separadas. El hombre se sienta justo detrás de las nalgas de su pareja, con las piernas a ambos lados de la mujer.