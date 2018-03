Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 12 de febrero

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Usted y su pareja pueden estar en desacuerdo sobre algo hoy, pero no dejes que se convierta en una lucha de poder. Pose del día: La pacífica. Acuéstate en tu espalda y deja que él se ponga de rodillas arriba de tu cabeza, con sus rodillas tocando tus hombros. Levanta las piernas y abraza su cadera.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Has logrado mucho en los últimos meses por lo que ve a celebrar con tu pareja. Pose del día La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Una serie de mensajes coquetos marcarán tu rutina hoy. Pose del día: Nirvana. Él se coloca encima. Mientras el hombre se mueve de atrás a adelante, ella tensa todos los músculos, cierra las piernas con los muslos muy juntos y lleva los brazos al cabezal de la cama.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Los desafíos serán emocionantes dependiendo del enfoque. Pose del día: ‘La V erótica’. La mujer se sienta al borde de una mesa. Él se pone delante de ella con las piernas ligeramente dobladas, y le da un impulso cogiéndola por el glúteo.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Ahora es el momento perfecto para colaborar en un proyecto muy interesante con su pareja. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Resiste a la tentación de señalar los defectos de tu pareja. Pose del día: Encadenado. Ella se sube en un mueble alto, se sienta en el borde y se apoya con los brazos atrás. Él se coloca frente a ella. Y él empieza los movimientos hacia adelante y hacia tras mientras ella dirige la dirección.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Encuentra la energía que buscas en tu pareja. Pose del día: La silla. El hombre está sentado en una silla y la mujer encima, es ella la que lleva el movimiento levantándose y sentándose.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Presta atención a las reacciones que tenga tu pareja el día de hoy. Pose del día: El molino de viento. Entonces ella rodea con sus piernas el torso de él. Para mantener el equilibrio, se apoya con ambas manos. Por último, él abraza con sus piernas. El resto es historia conocida.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Una victoria reciente aboga por la celebración, y su pareja no puede esperar para brindar por sus logros. Pose del día: Vinyasa. Recuéstate en tu espalda con las piernas en forma de mariposa, bien abiertas y pegadas al piso. Deja que él te tome de la cadera y haga lo suyo.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Algo te está molestando, pero con los consejos de tu pareja todo mejorará. Pose del día: Misionero. Sentir que tu pareja esté encima de ti poseyendo tu cuerpo, hará que esa noche te vuelvas loca.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Sentirás que las personas te rodean solo para distraerte. Pose del día: El Balancín. Él se sienta con las piernas cruzadas y se apoya con las dos manos atrás. Ella se sienta de cara a él en su regazo, abrazándole los costados con los muslos. ¡Ves, por qué tienes que ejercitarte!



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Deja la vida nocturna para otro momento. Pose del día: La nota X. El hombre se recuesta en la cama con las piernas ligeramente abiertas. La mujer se sienta encima de él y le da la espalda. Entonces estira las piernas hacia atrás en dirección a sus hombros. ¡A gozar!