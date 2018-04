Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 18 de abril

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.

ARIES (20 MAR- 19 ABR)

Conseguir lo que quieres puede ser tan desconcertante como el no conseguir lo que quieres. Pose del día: Penetrándola por detrás, la penetración será mucho más profunda de lo que suele serlo y, además, también le estimularás el cuello uterino.



TAURO (20 ABR- 20 MAY)

Que suerte encontrar a una persona con gran corazón. Pose del día: El perrito. La mujer se debe de poner en cuatro, mientras que el hombre la penetra por atrás. Él puede tomarlas por la cintura, o los hombres. Como consejo personal, sería bueno que masajees sus senos.

GÉMINIS (21 MAY- 21 JUN)

En lugar de preguntarse quién tiene la última palabra, cuestione el por qué lo tiene. Pose del día: La carretilla sentada. Tienes que estar sentado en el borde de una cama o de una silla. El movimiento es limitado, pero la penetración muy profunda.



CÁNCER (22 JUN- 21 JUL)

Entrégate a tu lado sensual y busca que tu pareja siga tu camino. Pose del día: La bicicleta. Tumbarse boca arriba en el borde de la cama. Ahora dile que apoye sus piernas contra tu pecho, como si fuera a hacer un ejercicio de bicicleta.

LEO (22 JUL- 22 AGO)

Hoy en día te sientes como un súperhéroe listo para la acción. Pose del día: El bailarín. Ponte de pie uno enfrente del otro. Dile que levante una de sus piernas y que la envuelva alrededor de tu trasero.



VIRGO (23 AGO- 22 SET)

No busques competir con los ex de tu pareja. Pose del día: La vaquera invertida. Ella arriba, pero de una forma invertida. Es decir, en vez de mirar a la pareja de frente, se hace de espaldas. Esto excita muchísimo más a los hombres.

LIBRA (23 SET- 22 OCT)

Sal y realiza actividad física para impresionar a tu pareja. Pose del día: La cuchara. Aunque no permite un contacto visual, ésta posición no las hará dudar. Es una postura que permite el máximo contacto, y no exige demasiado esfuerzo, puesto que ambos están tumbados.



ESCORPIO (23 OCT- 22 NOV)

Es tentador pensar que el fin justifica los medios, sobre todo cuando tú y tu pareja han estado trabajando tan duro para lograr este objetivo. Pose del día: El cocinero. Debes de poner a tu pareja sobre un repostero o mueble similar. Luego separarle las piernas y penetrarla cuidadosamente. Procurara que el ambiente donde desarrolle el coito sea saludable e higiénico.

SAGITARIO (23 NOV- 22 DIC)

Deja que tu pareja tome el control de la relación por estos días. Pose del día: La silla. Primero deben encontrar un asiento, pero eso no es difícil, porque puede servir desde el baño, hasta cualquier silla donde queráis hacerlo. Él se sienta, y tú encima, lo demás es obvio.



CAPRICORNIO (23 DIC- 21 ENE)

Tu pareja te mirará de forma tentadora. Pose del día: El deleite. Él está al borde de la cama, de rodillas, y tú estás sentada. Él te estrecha en tus brazos, mientras te penetra, y tú tienes que poner las manos sobre la cama pues debes ser el punto de apoyo.

ACUARIO (22 ENE- 17 FEB)

Provoca a tu pareja con una cena privada y un momento íntimo en la noche. Pose del día: La rana. Él está tumbado boca arriba, y luego tú tomas una postura, como si fueras una rana. No es tan complicada como parece, sólo hay que acomodarse para que no hay dolores musculares.



PISCIS (18 FEB- 19 MAR)

Si algo te llamó la atención no pierdas el tiempo y muéstralo a tu pareja. Pose del día: La mujer debe permanecer recostada sobre su lado derecho y levantar la pierna izquierda para ponerla al costado derecho del caballero. Esta posición ayuda a que la penetración sea más profunda.

