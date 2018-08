Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy 5 de agosto

A más de uno le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros para hoy domingo 5 de agosto.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Usted y su pareja no tienen que tener todo en común. Lo pose del día: La mujer está tumbada sobre su tripa relajadamente. Las piernas están ligeramente separadas. El hombre se sienta justo detrás de las nalgas de su pareja, con las piernas a ambos lados de la mujer.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Si tu pareja te hizo tomar una mala decisión, no te estreses porque todo se trata de un malentendido. La pose del día: La mujer se tumba boca arriba en una mesa y coloca su pelvis en el borde. A continuación estira las piernas hacia arriba. El hombre se coloca frente a ella y coge sus piernas de los tobillos.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Un nuevo punto de vista sobre su relación es lo que necesita para tomar esa decisión importante. La pose del día: Primero se construye una montaña de cojines en el suelo. La mujer se deja caer en este montón con el tronco hacia adelante. Ella se abraza a las almohadas, mientras él la abraza por detrás.





CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Sea más flexible en sus demandas y expectativas. La pose del día: La mujer está en una cama o una silla, el hombre se coloca de pie tras ella, de forma que su pecho toque la espalda de ella. La mujer dobla las rodillas y se apoya en el cuerpo del hombre, mientras éste la penetra por detrás.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Deja que tu pareja tome las decisiones. La pose del día: El hombre se apoya en sus manos. La mujer se recuesta cómodamente en una almohada, mientras sus piernas descansan sobre los hombros del hombre. Ella se mueve adelante y atrás.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Ser el mejor no significa hacer sentir a tu pareja como la perdedora. La pose del día: La mujer y el hombre se arrodillan uno frente al otro. El hombre coloca sus muslos entre los de ella y penetra a su pareja. En esta postura íntima son posibles numerosas caricias.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Presta atención a lo que desea tu pareja si no quieres que tu relación se enfríe. La pose del día: La mujer se encuentra tumbada, con las piernas ligeramente abiertas y las rodillas dobladas. El hombre se desliza entre sus muslos, elevándola suavemente por la pelvis para penetrarla.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Cambia de rutina y lleva a tu pareja a lugares nunca antes visitados. La pose del día: El hombre está sentado en el borde de la cama con los pies en el suelo. La mujer se acuclilla delante de él de forma que el pene pueda introducirse. Ella se mueve hacia arriba y hacia abajo, apoyando las manos sobre los muslos.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Lleva a tu pareja a un parque para que tengan un paseo romántico. La pose del día: Él confortablemente tumbado sobre la cama, las piernas colgando fuera de ella, con los pies en el suelo. Ella sentada encima, los muslos separados lo suficiente para poder acariciar su clítoris y la base del sexo del hombre.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Muchas discusiones son por malentendidos en temas de dinero. La pose del día: El hombre y la mujer se colocan en la postura de la cuchara. El hombre penetra con cuidado desde atrás. En esta postura él puede acariciar y besar los pechos de ella.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Tu alegría puede despertar a tu pareja o deprimirla más. La pose del día. El hombre y la mujer se sientan de lado en la cama, de forma que puedan mirarse. Entonces ella rodea con sus piernas el torso de él. Por último, él abraza con sus piernas su cintura.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Vete a descansar y no te preocupes por los problemas de tu relación. La pose del día. Él se sienta con las piernas cruzadas y se apoya con las dos manos atrás. Ella se sienta de cara a él en su regazo, abrazándole los costados con los muslos.