Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy martes 21 de agosto 

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Tu relación no siempre será súper divertida, hay días como hoy que serán lentos y tranquilos.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Están pasando por un buen momento. Hoy pueden quedarse en casa y acurrucarse.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Salgan juntos y realicen alguna actividad social, como ir a bailar o acudir a una fiesta.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Debes introducir algo nuevo en tu relación.Nada muy grande, pero que inyecte novedad y diversión.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Aún si no tienes hijos en este momento, ellos serán parte importante de tu vida más adelante.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Demuestra que eres confiable tanto para divertirse como para las cosas serias.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Deberás tener paciencia con tu pareja hoy, no le es fácil abrirse y comenzar a actuar en este momento.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

La situación puede parecer imposible pero no lo es. Mientras sigas creyendo, lograrás encontrar la salida.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Estás aprendiendo más sobre tu pareja y cómo llevar tu relación, es un gran logro.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Es un día perfecto para una salida romántica. Hagan algo divertido pero íntimo y sencillo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

No es un buen momento para una discusión, las cosas podrían salir muy mal. Actúa relajada.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Da rienda suelta a tu lado artístico, ya sea produciendo una obra, o yendo a ver una en el teatro, cine o música.