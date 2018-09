Horóscopo 2018 del amor y sexo de hoy sábado 08 de setiembre

A todo el mundo le gustaría pensar que hoy se va a tener muchísima suerte en el sexo. Quién no querría pensar que el 2018 va a traerle relaciones sexuales, orgasmos y mucho placer… Sin embargo, según el horóscopo, no todo el mundo va a ser afortunado. Pero gracias al horóscopo del amor y el sexo de Trome, descubriremos qué te depararán los astros según tu signo cada día del año.



ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Habla hoy con tu familia, y anima a tu pareja a que haga lo mismo. Pose del día: El sabueso. Tienes que ponerte a cuatro patas, pero esta vez tienes que apoyarte sobre tus antebrazos, arquear la espalda y subir el trasero para que tu pareja pueda acoplarse.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Deja un mensaje a tu pareja antes de ir a verlo, para crear expectativa entre ustedes. Tu pose del día: La flor de loto. Pónganse en la posición de flor de loto, y que su pareja también lo haga, peor encima de sus piernas, la penetración será muy placentera y espiritual.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

El ejercicio físico te ayudará a descargar tus frustraciones, para que no las pases a tu pareja. Pose del día: El escalador. Saben que un hombre con fuertes abdominales va a ser un duro contendiente en la cama. La posición de El Escalador te permitirá exhibir tus músculos abdominales.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Enfrenta tus miedos con apoyo de tu pareja, juntos podrán superarlos. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene. Esta posición es perfecta para darle placer a tu pareja sin cansar tu cuello y rodillas.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

No trates de controlar cada detalle en tu vida o tu relación, relájate. Pose del día: El ventilador. En este caso, el chico penetra a la mujer por detrás, controlando el movimiento y acariciando el clítoris con el pene mientras puede sujetar sus pechos con las manos.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Hoy te apetece quedarte en casa. Ver una película con tu pareja en la sala será genial. Pose del día: Con la pierna arriba. Acuéstense de lado frente a frente, luego deslízate hacia abajo hasta que llegues a la altura de su pene. Esta posición es perfecta para darle placer a tu pareja sin cansar tu cuello y rodillas.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Durante el día tendrás mucha energía para realizar tus actividades, y en la noche buscarás relajarte. Pose del día: El trono del rey. Aquí dejarás que ella tome el control. Siéntate en el borde de la cama o en una silla y pídele que se suba encima, de espaldas a ti.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

No trates de estar siempre junto a tu pareja, puede ser señal de celos. Tu pose del día: La montaña mágica. Primero se construye una montaña de cojines en el suelo. La mujer se deja caer en este montón con el tronco hacia adelante. Ella se abraza a las almohadas, mientras él la abraza por detrás.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

En una tarde romántica juntos, podrán hablar de sus sueños y sus deseos. Tu pose del día: El molino de viento. El hombre y la mujer se sientan de lado en la cama, de forma que puedan mirarse. Entonces ella rodea con sus piernas el torso de él. Por último, él abraza con sus piernas su cintura.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Habla con tu pareja sobre tus fantasías, no tengas miedo. Te llevarás una grata sorpresa. Pose del día: La cruz noruega. La mujer está tumbada sobre su espalda, una de sus piernas estiradas y la otra doblada. Él sentado sobre la pierna estirada de su pareja con una de las suyas por debajo del muslo.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

No descuides a tus amigos por pasar todo el tiempo con tu pareja. Pose del día: El gancho. Acuéstate en la orilla de la cama e inclínate hacia atrás con las piernas colgando. Cuando él se arrodille entre tus piernas tendrá ‘full access’ a tu clítoris.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

El día de hoy serás el centro de atención. No tengas miedo y llévate los aplausos. Pose del día: El perrito. La postura del perrito es un clásico para conseguir el orgasmo que funciona muy bien. No solo es muy placentero para ti sino también lo será para tu chico.