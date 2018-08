Horóscopo 2018 del día lunes 13 de agosto

Aries: Procura no hacer demasiados gastos, la situación se puede complicar. Un familiar necesita de ti.



Tauro: Antes de juzgar a tu pareja, aprende a escucharla y evitarás problemas. Cambia tu visión de ver las cosas.



Géminis: Tendrás que asumir un reto importante, da lo mejor de ti. Te sientes bien mental y físicamente.



Cáncer: Si ese amor no te corresponde, no insistas y da vuelta a la página. Encontrarás motivos para ser feliz.



Leo: Resuelve tus proble- mas con cabeza fría. Una buena noticia te alegrará el día, disfrútala.



Virgo: Tu personalidad impacta, aunque algunos te crean soberbio. Ten paciencia en asuntos laborales.



Libra: Transmite otra impresión a esa persona que tanto te interesa. Volverás a ver a alguien muy querido.



Escorpio: Si esa persona te atrae, da el primer paso. Una propuesta te permitirá ver la vida de otra manera.



Sagitario: Todo lo que has logrado es para sentirse feliz, sigue así. Corrige malos hábitos alimenticios.



Capricornio: Mide tus palabras o puedes tener un mal momento. Buenas noticias mejorarán tu economía.



Acuario: En la vida hay cosas más importantes que el dinero. No pierdas el tiempo y aprovecha las oportunidades.



Piscis: Si te confían un secreto, guárdalo celosamente y no cometas infidencias. El amor tocará tu corazón.

