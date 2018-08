Horóscopo 2018 del día lunes 6 de agosto

Aries: Es tiempo de dejar el rencor a un lado y perdonar las faltas pasadas. No gastes más de lo que tienes.



Tauro: Debes mostrar buen criterio para actuar. Necesitas ordenar tus ideas. Da lo mejor de ti.



Géminis: Estás confundido y eso te atormenta. Guarda la calma, no te dejes presionar por los demás.



Cáncer: No busques lo que tanto deseas en el lugar equivocado. Necesitas ser más sincero contigo mismo.



Leo: Buenas señales para tu economía. Esfuérzate y verás que lo que has sembrado rendirá frutos.



Virgo: Valora lo que tienes a tu lado, es importante que seas sincero y te muestres tal como eres.



Libra: Crees que todo lo que hiciste estuvo mal y ahora te arrepientes. Mereces una nueva oportunidad.



Escorpio: Una buena noticia te alegrará el día. Aparta aquello que te impide avanzar para lograr tus metas.



Sagitario: A veces te sientes mal porque las cosas se complican un poco, ten paciencia y buen humor.



Capricornio: Necesitas apoyo de una persona con experiencia para resolver tus problemas. Vas por buen camino.



Acuario: Vives ilusionado por ser feliz con esa persona, pero ten cuidado, puedes llevarte una decepción.



Piscis: Da un paso adelante y deja atrás esos problemas. La vida te dará satisfacciones. Confía.

