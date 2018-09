Horóscopo 2018 del día sábado 1 de setiembre

ARIES: No dudes en decir lo que sientes, antes que sea demasiado tarde. Pon en orden tus ideas.



TAURO: Esas dificultades no son más grandes que tú, pronto las superaras. Debes comenzar a hacer dieta.



GÉMINIS: Ponle más ganas a lo que haces y cosecharás los frutos. Ten cuidado con una persona cercana a ti.



CÁNCER: Las discusiones constantes pueden minar tu relación de pareja. Se acabarán los problemas de dinero.

​

LEO: No dejes pasar los asuntos pendientes y trata de resolverlos. Guarda esos documentos, te servirán.



VIRGO: Insiste hasta lograr lo que te has propuesto. Una persona del sexo opuesto te recuerda con cariño.



LIBRA: Controla tu carácter y te evitarás desagradables sorpresas. Di las cosas tal como las sientes y piensas.



ESCORPIO: Todo cae por su propio peso, agradece a los que te apoyaron. Cuidado con lo que comes.



SAGITARIO: Tu pareja espera lo mejor de ti, trata de ser sincero y no las lastimes. Piensa bien lo que vas a hacer.



CAPRICORNIO: Es hora de concretar ese proyecto que dejaste de lado. Debes ser más optimista, levanta el ánimo.



ACUARIO: No des mala impresión con tus actitudes, más bien demuestra tus cualidades. Evita las discusiones.



PISCIS: Tu relación amorosa pasa por un buen momento. El trabajo te tiene estresado, busca salir de lo rutinario.