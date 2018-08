Horóscopo 2018 del día sábado 25 de agosto 

Aries: Vives un momento de confusión sentimental, pero no te desesperes. Necesitas cambiar de aires.



Tauro: Presta atención a tu salud, es preferible una dieta sana y mucho ejercicio. Esa persona desea verte.



Géminis: Es hora de que definas lo que sientes y alejes tus dudas. Analiza bien el proyecto que te has trazado.



Cáncer: Levanta el ánimo, la vida tiene muchas cosas buenas para ti. Tranquilízate y di lo que piensas.



Leo: a lo mejor de ti en cada momento y no te cierres en una sola idea. Encuentras motivos para estar feliz.



Virgo: Deja de preocuparte por el qué dirán y asume tu responsabilidad. Podrías conocer a alguien especial.



Libra: El éxito profesional te ayudará a crecer en lo personal. Alguien del sexo opuesto muestra interés en ti.



Escorpio: No es tiempo de lamentaciones. Reflexiona sobre el momento que vives y saca buenas conclusiones.



Sagitario: Tu capricho solo hará que las personas se aparten de ti. Debes ser más cauteloso en tus comentarios.



Capricornio: Ocasión de conocer a alguien importante, no la decepciones. Cuidado con malos comentarios.



Acuario: Día favorable para realizar cambios. Ten confianza en las cosas que haces. Te irá bien.



Piscis: Tu economía podría verse afectada por algunos gastos imprevistos. Controla ese mal carácter