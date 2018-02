Horóscopo 2018 de hoy 20 de febrero

Aries: Podrás recibir algo que esperabas hace tiempo. Se presenta una excelente ocasión para ganar dinero.



Tauro: Tienes asuntos pendientes que resolver, no los postergues. Utiliza bien ese dinero.



Géminis: Aún estás muy dolido por todo lo que pasó. No tomes decisiones motivadas por el resentimiento.



Cáncer: Nuevas responsabilidades de trabajo te demandarán más tiempo. Da lo mejor de ti. Te irá bien.



Leo: Valora lo que recibes y recuerda que siempre es bueno compartir. Podrías confiar en alguien equivocado.



Virgo: Si tienes pensado iniciar un negocio, no te apures en firmar documentos. Actúa con inteligencia.



Libra: Estás en una etapa de reflexión, no te culpes por lo que no pudiste evitar. Se concretan proyectos.



Escorpio: Todo está a tu favor, aprovecha la buena racha para iniciar un negocio o conquistar a la persona que te gusta.



Sagitario: Controla tus impulsos y reflexiona antes de tomar decisiones que puedan alejarte de tus seres queridos.



Capricornio: Ya es tiempo de dejar atrás todo lo malo que te ha pasado, necesitas cambiar y renovarte. Te hará bien.



Acuario: Piensa en la manera de obtener mejores resultados en lo económico. Paciencia y buen humor.



Piscis: A pesar de tu desilusión por la actitud de tu pareja, no pierdas la fe en el amor. Cuidado con lo que dices.