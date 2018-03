Horóscopo 2018 de hoy 22 marzo

¿Pensando en cómo te irá bien el amor, dinero y trabajo? Entonces no dejes de leer el horóscopo más acertados de todos. No te quedes con la duda y conoce lo que tienen preparado los astros para ti en el día de hoy.

ARIES: (20 MAR- 19 ABR)

Estás viviendo una etapa de cambios importantes y debes estar preparado para asumir cosas distintas.



TAURO: (20 ABR- 20 MAY)

Deja fluir tus emociones y sé lo más sincero posible. Recuerda que eres muy importante para los tuyos.



GÉMINIS: (21 MAY- 21 JUN)

Los valientes jamás se rinden y tu estás acostumbrado a superar los obstáculos. Pon todo tu empeño.



CÁNCER: (22 JUN- 21 JUL)

Evita involucrarte con gente que no tiene buenas intenciones o desea el mal. No sacarás nada positivo.



LEO: (22 JUL- 22 AGO)

Empieza el día con ánimos renovados, pronto lograrás tus objetivos. Cuidado con los envidiosos.



VIRGO: (23 AGO- 22 SET)

Te harán una propuesta que podría cambiar el rumbo de tu vida. Valora lo que tienes, vive a plenitud.



LIBRA: (23 SET- 22 OCT)

Aclara tus dudas sobre esa persona que está cerca de ti. Ten fe en tus cualidades y acepta nuevos retos.



ESCORPIO: (23 OCT- 22 NOV)

Vas por buen camino, no te desvíes ni hagas cosas de las que te puedas arrepentir. Escucha a tu corazón.



SAGITARIO: (23 NOV- 22 DIC)

Debes tener paciencia frente a esos problemas que te angustian. Buen día para iniciar proyectos.



CAPRICORNIO: (23 DIC- 21 ENE)

Tienes ideas y ganas de salir adelante, no olvides que todo depende de ti. Evita hablar de lo que no conoces.



ACUARIO: (22 ENE- 17 FEB)

Estás en un buen momento, pero no te dejes llevar por las pasiones. Piensa y decide bien lo que vas a hacer.



PISCIS: (18 FEB- 19 MAR)

Si esa persona se portó mal contigo, déjala de lado y voltea la página. Tu cuerpo te pide descanso.