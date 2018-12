Horóscopo 2018 de hoy domingo 2 de diciembre

Aries: La fuerza que tienes te ayudará a superar esos inconvenientes. Recuerda que tu familia siempre será tu apoyo.



Tauro: Es bueno corregir los errores, eso te ayudará a mejorar en el futuro. Disfruta este domingo con los tuyos.



Géminis: Buen día para expresar tus emociones y desintoxicar tu organismo. Hacer un poco de deporte te hará bien.



Cáncer: No hagas caso a malos comentarios, enfoca tus propósitos en lo que te conviene. Saldrás triunfante.



Leo: Después de días agitados, tu cuerpo te pide descanso. Una persona del sexo opuesto se interesa por ti.



Virgo: Llega la ocasión que tanto esperabas, aprovéchala. Gasta lo justo para que no tengas problemas.



Libra: Te sientes de mejor ánimo y con energías. Piensa bien las cosas antes de tomar decisiones.



Escorpio: Verás que tus deseos se harán realidad, no dejes que te invadan los malos pensamientos. Relájate.



Sagitario: Tu vida se encuentra en una etapa de cambios. Algo bueno se presentará. Eso te hará feliz.



Capricornio: Una noticia te alegrará el domingo, pero tómala con calma. Ambiente de tranquilidad en el hogar.



Acuario: Una persona muy cercana te dará una sorpresa. El día es propicio para eliminar las tensiones.



Piscis: Hoy, domingo, haz lo que más te guste. Necesitas un tiempo para descansar. Sé amable con los tuyos.