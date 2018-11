Horóscopo 2018 de hoy jueves 1 de noviembre 

ARIES: Recuerda que con una sonrisa puedes abrir muchas puertas. Un familiar saldrá bien librado de un difícil problema.



TAURO: Respira aire fresco en estos días libres. Sacúdete de todo lo malo y decídete a ser feliz.



GÉMINIS: La vida te sonríe y te sientes bien, pero no seas conformista. En el hogar, busca la armonía familiar.



CÁNCER: Atención con lo que comes, podrías enfermarte. Déjate llevar por tus emociones, te hará bien.



LEO: Tendrás la oportunidad de hacer cambios en tu vida. Una noticia alentadora te llena de ilusión.



VIRGO: Encontrarás la calma después de días agitados. Hay gente de tu entorno que habla mal de ti.



LIBRA: Usa tu creatividad para obtener mayores ingresos económicos. Tu pareja necesita sentirse amada.



ESCORPIO: Mantén siempre el optimismo. Aprovecha los días de descanso para replantear las cosas que no funcionan bien.



SAGITARIO: La economía familiar va mejorando gracias a tus iniciativas. No renuncies a tu felicidad, lucha por ella.



CAPRICORNIO: Has vivido días agitados, es hora de relajarte. Planifica lo que se viene para ti. Piensa en grande.



ACUARIO: Buen día para salir a pasear, hacer ejercicios y desintoxicar tu organismo. Comparte lo que piensas.



PISCIS: Hoy es un buen momento para dejar las tensiones de lado, dedícate a los tuyos. Cumple lo que prometes.