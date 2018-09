Horóscopo 2018 de hoy jueves 13 de setiembre

Aries: Uno debe entregar lo mejor siempre, así se alcanzan los éxitos. Encuentras un motivo para sonreír.



Tauro: Prioriza lo más importante, no des tantas vueltas a un asunto que es de fácil solución.



Géminis: Piensa en que lo bueno está por venir, no te rindas. Recibirás una grata noticia.



Cáncer: Las malas actitudes pueden generar malestar, ten cuidado. Reconoce los errores y corrige.



Leo: Demuestra aquello de lo que eres capaz, tienes una prueba de fuego y es la oportunidad que esperabas.



Virgo: Conocerás a alguien que te atraerá físicamente, pero actúa con cautela. Cuida tu salud.



Libra: Olvídate de esos malentendidos y resentimientos, no es bueno vivir con rencores. Cambia para mejorar.



Escorpio: Tu sensualidad sale a relucir y cautivarás a esa persona. Utiliza de la mejor forma ese dinero.



Sagitario: Haz un balance de lo bueno y malo que estás haciendo. Considera a las personas que dependen de ti.



Capricornio: Conserva la calma en situaciones complicadas, estás para grandes cosas, no lo olvides.



Acuario: Anímate a dar el primer paso para llegar al corazón de esa persona. Escucha esa propuesta.



Piscis: Deja de pensar en el qué dirán y actúa de acuerdo a tus convicciones. Deberás cerrar un ciclo.