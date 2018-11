Horóscopo 2018 de hoy jueves 22 de noviembre

Aries: No dejes que la impaciencia te domine, todo llega a su momento. Busca mejoras personales y profesionales.



Tauro: Tienes muchas cosas buenas por brindar, pero analiza las cosas que vas a hacer. La suerte está de tu lado.



Géminis: Evita a las personas conflictivas, puedes tener más de un problema. Tiende la mano a ese amigo.



Cáncer: Ahora es cuando valorarás la importancia de la amistad. Una noticia te motivará el resto del día.



Leo: Elige lo mejor para ti y no dudes en engreírte de vez en cuando. La persona amada busca tu compañía.



Virgo: Escucha los consejos o te hallarás en apuros económicos. La serenidad te puede ayudar a ver mejor el panorama.



Libra: Descubrirás la verdadera relevancia de tener un equilibrio en tu vida. No te dejes vencer por el estrés.



Escorpio: Piensa bien antes de dar un paso en el terreno amoroso. Cuida tu salud, no hagas desarreglos.



Sagitario: Sé optimista con las cosas que hagas. Verás que estas fluyen mejor. Deja atrás los malos hábitos.



Capricornio: Reflexiona y evalúa si estás encaminando bien tus planes. Confía en tus instintos.



Acuario: Practica ejercicios por el bien de tu salud. Un mensaje importante llega a ti y te sientes bien.



Piscis: Si no estás seguro, evita hacer comentarios, podrías meterte en problemas. Serenidad ante todo.