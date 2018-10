Horóscopo 2018 de hoy jueves 25 de octubre

Aries: Deja el orgullo de lado, es bueno saber reconocer los errores. Paciencia para obtener eso que esperas.



Tauro: Recuerda que muchas personas dependen de tus decisiones, haz lo correcto. Descansa un poco más.



Géminis: No sigas consejos de malas amistades, escucha lo que te dice tu familia. Sientes que renaces.



Cáncer: Tienes todas las energías para emprender ese proyecto que tanto planeaste. Empiézalo, será un éxito.



Leo: Alguien muy especial piensa en ti y sería bueno que busques un acercamiento. Recibirás una gran sorpresa.



Virgo: Asesórate de alguien con mayor experiencia que te puede ayudar a resolver tus problemas. Cuida tu salud.



Libra: Ten un poco de paciencia, solo así lograrás concretar tus objetivos. Planea un corto viaje, procura relajarte.



Escorpio: Cambia de actitud frente a las cosas negativas. Una buena noticia te hará cambiar de opinión. Actúa.



Sagitario: Enfoca bien tus metas y esfuérzate para conseguir lo que siempre has deseado. Ten fe.



Capricornio: Estarás comunicativo y esa persona se sentirá segura de tu amor. Recuerda que ahorro es progreso.



Acuario: Disfruta tu momento, estás en una etapa muy especial de tu vida. Solo evita los excesos.



Piscis: Si actúas de ma-nera correcta, las cosas saldrán bien. No te involucres en actividades complicadas.